Manulife dan Forum Ekonomi Dunia Luncurkan Prospering in Longevity Challenge Untuk Mendorong Ketangguhan Kesehatan dan Keuangan

Bersama-sama, Manulife dan Forum mengundang perusahaan rintisan global untuk partisipasi dalam tantangan ini bila mereka memiliki solusi kesehatan preventif dan solusi kesejahteraan finansial yang inovatif, dan mereka yang berkomitmen untuk membantu masyarakat dari semua generasi untuk berkembang selagi menikmati ketangguhan finansial dan umur panjang yang memuaskan. Pelamar dapat mulai mengajukan aplikasi hari ini sampai tanggal 22 Juli 2024. Rincian lengkap proyek, termasuk kriteria kelayakan dan jadwal, terdapat di laman tantangan di sini.

"Pada tahun 2050, penduduk dunia usia di atas 65 tahun diperkirakan akan meningkat dua kali lipat menjadi 1,6 miliar, sehingga menimbulkan masalah kesehatan dan kekayaan yang signifikan bagi bumi kita," kata Sarah Chapman, Global Chief Sustainability Officer Manulife. "Kami bermitra dengan Forum Ekonomi Dunia dan UpLink karena memiliki rasa urgensi yang sama untuk menemukan solusi inklusif dan mudah diakses guna membantu penduduk dunia agar hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih baik."

Meskipun umat manusia zaman sekarang hidup lebih lama dari generasi sebelumnya, ini tidak selalu berarti peningkatan rentang kesehatan. Rata-rata sekitar 50 persen hidup manusia mengalami penurunan kesehatan, termasuk 12 persen kondisi kesehatannya buruk1.

Seiring bertambahnya usia penduduk, faktor-faktor seperti ketangguhan finansial dan literasi finansial, penuaan yang sehat, pengembangan keahlian generasi, hubungan sosial, dan kesenjangan umur panjang antar gender, ras dan kelas akan amat sangat penting guna memastikan masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih sehat – dan kita harus segera bertindak.

Tema Longevity Challenge pertama adalah:

Memperkuat ketangguhan finansial untuk hidup lebih lama,yang akan menciptakan solusi yang menyediakan akses ke berbagai sarana untuk meningkatkan ketangguhan finansial, misalnya mendukung keputusan keuangan yang lebih baik, kemampuan menabung, aplikasi keuangan yang berfokus pada perilaku. Menggunakan pendekatan preventif bagi layanan kesehatan, untuk menyediakan solusi yang bertujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental dengan pendekatan preventif terhadap layanan kesehatan, misalnya deteksi dan intervensi faktor risiko dini, pelacak gaya hidup, akses ke perawatan medis virtual.

"Inovasi adalah kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan selambatnya tahun 2030. Melalui kemitraan dengan Manulife, kami berkomitmen untuk mencari dan meningkatkan solusi inovatif yang memperkuat ketangguhan finansial jangka panjang dan menerapkan pendekatan preventif terhadap layanan kesehatan," kata John Dutton, Pimpinan UpLink, Forum Ekonomi Dunia. "Kerja sama ini akan menyediakan akses ke berbagai sarana untuk meningkatkan ketangguhan finansial dan menyediakan solusi guna meningkatkan kesehatan fisik dan mental."

Kemitraan jangka panjang ini dilakukan berdasarkan kemitraan antara Manulife dan UpLink WEF dalam melaksanakan tantangan inovasi guna mendorong solusi berbasis alam terhadap perubahan iklim di dua bidang utama pada tahun 2023. Yang pertama berfokus untuk menemukan solusi inovatif di seluruh rantai nilai kehutanan berkelanjutan, sedangkan yang kedua adalah untuk melahirkan inovasi guna meningkatkan hubungan antara kesehatan bumi dan kesehatan manusia. 21 perusahaan rintisan kewirausahaan ramah lingkungan menyediakan model inovatif dan terukur untuk pengelolaan hutan lestari, dan beberapa perusahaan rintisan lain juga memenangkan tantangan ini. Informasi lebih jauh tentang program ini terdapat di sini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Agenda Dampak Manulife dan melacak kemajuan dalam mencapai tujuannya, kunjungi manulife.com/impact.

Tentang Manulife

Manulife Financial Corporation adalah penyedia layanan keuangan internasional terkemuka yang membantu masyarakat membuat keputusan lebih mudah dan hidup lebih baik. Kantor pusat global kami berlokasi di Toronto, Kanada. Kami memberikan saran keuangan dan asuransi, beroperasi dengan nama Manulife di Kanada, Asia, Eropa, dan terutama dengan nama John Hancock di Amerika Serikat. Melalui Manulife Investment Management, yaitu merek global kami untuk segmen Global Wealth and Asset Management, kami melayani individu, institusi, dan anggota program pensiun di seluruh dunia. Pada akhir tahun 2023, kami memiliki lebih dari 38.000 karyawan, lebih dari 98.000 agen, dan ribuan mitra distribusi, melayani lebih dari 35 juta pelanggan. Kami diperdagangkan dengan simbol 'MFC' di bursa saham Toronto, New York, dan Filipina; dan simbol '945' di Hong Kong.

Tidak semua penawaran tersedia di semua yurisdiksi. Untuk informasi lebih jauh, harap kunjungi manulife.com.

Tentang UpLink

UpLink adalah platform inovasi terbuka milik Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEE), yang dirancang untuk memulai 'revolusi wirausaha' bagi manusia dan bumi ini dengan mendukung perusahaan rintisan melalui solusi inovatif untuk berbagai masalah paling mendesak di dunia, sebagaimana dijabarkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB.

UpLink diluncurkan saat Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia 2020 di Davos dalam kerja sama dengan Deloitte dan Salesforce. UpLink menjembatani wirausahawan dengan investor, pakar, dan mitra yang dapat membantu meningkatkan skala usaha mereka. UpLink mengumpulkan inovasi baru melalui kerangka kompetisi yang dikenal sebagai tantangan inovasi. Kini UpLink telah melaksanakan lebih dari 43 tantangan dan mengidentifikasi lebih dari 350 wirausaha dengan berbagai solusi inovatif di bidang-bidang penting SDG seperti kesehatan, pangan, air tawar, kelautan, plastik, pendidikan, iklim, dan banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://uplink.weforum.org.

