Menetapkan Standar Keunggulan Kelas Dunia: International Dragon Award (IDA) Dorong Pertumbuhan Profesional dan Pembangunan Berkelanjutan di Industri Asuransi Keuangan Global

Didirikan oleh IMM International pada 1998, International Dragon Award (IDA) menjunjung filosofi profesional "Paragon, Perfection, and Nobility" sebagai prinsip utama. Penghargaan ini terdiri atas dua kategori, yakni "Outstanding Agent Award" dan "Excellent Manager Award", yang mengapresiasi praktisi terbaik di industri asuransi keuangan global melalui proses pendaftaran dan penilaian yang ketat, serta seremoni penghargaan yang bergengsi. Setelah berkembang selama 27 tahun, IDA telah memperoleh pengakuan dan dukungan lebih dari 250 perusahaan asuransi keuangan di 17 negara dan wilayah. Dengan jumlah anggota kumulatif lebih dari 181.000 tenaga profesional di seluruh dunia, IDA kini menjadi tolok ukur dan model bagi industri asuransi keuangan global.

Sistem IDA menyediakan jalur pengembangan yang jelas dan terstruktur. Melalui "Sales Excellence System" dan "Organizational Development System", IDA mendorong anggota untuk terus menetapkan target yang lebih tinggi, serta mengembangkan kapasitas individu dan tim secara sistematis. Selain itu, IDA juga menerapkan "Commitment to Sustained Excellence System" guna memastikan bahwa pencapaian luar biasa bukan sekadar keberhasilan selama satu tahun, melainkan hasil dari akumulasi profesionalisme dan dedikasi jangka panjang terhadap keunggulan.

Data Mencerminkan Keunggulan, Penghargaan Mendorong Pertumbuhan

Pada 2024, Komite Eksekutif IDA menggelar acara Pengumuman Resmi Peringkat Global Perdana untuk Perusahaan Anggota IDA di Hong Kong. Melanjutkan inisiatif tersebut, "IDA Data Analytics Expert Committee" juga terbentuk pada 2025 guna memaksimalkan pemanfaatan data secara profesional. Komite ini terdiri atas tokoh-tokoh terkemuka di industri asuransi keuangan global yang memiliki wawasan mendalam, visi tren masa depan, profesionalisme, dan kredibilitas tinggi. Dengan basis data IDA yang telah terhimpun selama 27 tahun, Komite Eksekutif IDA menjalankan berbagai analisis penting sebagai referensi strategis bagi perusahaan asuransi keuangan dan tim agensi asuransi di seluruh dunia.

IDA menyusun 36 studi kasus dan ambang batas First Year Commission (FYC) sebagai kriteria pendaftaran. Data menunjukkan, perusahaan asuransi keuangan dengan proporsi anggota IDA yang lebih tinggi tidak hanya memperkuat kapabilitas profesional, namun juga menciptakan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan dan tangguh. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada 2025, satu dari setiap 2,3 anggota IDA telah memenuhi kualifikasi selama tiga periode atau lebih. Anggota dengan tiga periode atau lebih tersebut menunjukkan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata anggota IDA secara keseluruhan. Sementara, Anggota Seumur Hidup IDA — mereka yang memenuhi kualifikasi selama 12 tahun berturut-turut atau 15 periode secara total — menunjukkan tingkat pertumbuhan produktivitas yang lebih signifikan lagi. Hal tersebut menegaskan, praktisi asuransi yang secara konsisten mengejar standar kelas dunia IDA berpotensi menjadi pilar utama dalam tim dan institusi mereka.

IDA Excellent Manager Award menjadikan pembinaan anggota yang lolos kualifikasi IDA sebagai syarat utama. Hal ini mencerminkan kepemimpinan yang luar biasa dari pemenang penghargaan tersebut. Semakin banyak penerima penghargaan ini dalam suatu perusahaan asuransi, semakin kuat pula fondasi pengembangan kelembagaan sehingga mencerminkan daya saing dan kesinambungan bisnis yang kokoh.

Berbasiskan Penghargaan dan Pendidikan: Mewujudkan Karier Asuransi yang Unggul

Berlandaskan dua pilar utama, yaitu "Penghargaan" dan "Pendidikan", IMM International memanfaatkan 43 tahun pengalaman dan sumber daya untuk membangun ekosistem bisnis asuransi yang komprehensif. Sistem ini membantu praktisi asuransi meraih pengakuan profesional melalui pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kompetensi. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan dengan klien dan pasar, serta selalu memberikan nilai tambah dari produk asuransi bagi masyarakat.

Pendaftaran International Dragon Award (IDA) 2026 kini telah dibuka. Tahun ini, Komite Eksekutif IDA menghadirkan mekanisme dukungan yang komprehensif bagi para anggotanya — dirancang untuk menghasilkan dampak positif dalam pengembangan bisnis, keterlibatan klien, dan pembangunan merek. Setiap elemen dari mekanisme ini membantu anggota IDA mengubah keahlian profesional menjadi kepercayaan klien yang berkelanjutan dan pengaruh merek yang kuat demi mencapai pertumbuhan bisnis yang stabil dalam karier asuransi.

Bagi profesional asuransi yang berkomitmen membangun karier jangka panjang di industri asuransi jiwa, kesuksesan dalam meraih penghargaan internasional kini bukan lagi sekadar pencapaian simbolis, melainkan bukti nyata atas kemampuan profesional dan keunggulan pribadi.

Di tengah tren global yang semakin mengedepankan profesionalisme, mengejar standar kelas dunia yang ditetapkan oleh International Dragon Award (IDA) menjadi jalur yang jelas, terukur, dan berkelanjutan bagi para praktisi asuransi keuangan di seluruh dunia untuk meraih pengakuan profesional dan pertumbuhan karier jangka panjang.

SOURCE Insurance Marketing Group; International Dragon Award