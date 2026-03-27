Menghubungkan Industri Pariwisata Global: YeePay Membangun Jembatan antara Tiongkok dan Pasar Penerbangan Internasional

Pasar pariwisata Tiongkok tetap menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan global setelah mencatat 697 juta kunjungan wisatawan mancanegar. Di sisi lain, arus kunjungan wisatawan domestik Tiongkok yang berlibur ke luar negeri diperkirakan melampaui 220 juta pada 2026. Di tengah pesatnya pertumbuhan perjalanan wisata lintasnegara secara dua arah, kemampuan transaksi lintaswilayah yang mutakhir dan memenuhi regulasi menjadi kebutuhan penting bagi maskapai penerbangan, OTA, dan mitra pariwisata global.

Di ITB Berlin, YeePay meluncurkan solusi transaksi Global Corporate Account yang terintegrasi. Berpengalaman lebih dari 20 tahun di sektor penerbangan dan perjalanan wisata di Tiongkok, YeePay bermitra dengan seluruh maskapai Tiongkok dan hampir 10.000 OTA, serta mengoperasikan jaringan pembayaran lintaswilayah yang aman dan memenuhi regulasi di lebih dari 200 negara dan wilayah, dengan dukungan lebih dari 100 mata uang.

Solusi digital terpadu ini menjawab berbagai tantangan utama di industri pariwisata, baik bagi maskapai Tiongkok yang berekspansi secara global maupun maskapai internasional, OTA, dan perusahaan pariwisata yang ingin merambah pasar Tiongkok. Solusi ini menyediakan alur transaksi terintegrasi, mulai dari pembukaan akun, pendanaan, pembayaran, rekonsiliasi hingga penyelesaian transaksi, sekaligus mengatasi kendala seperti lambatnya penyelesaian transaksi lintaswilayah, tingginya biaya valuta asing, kompleksitas regulasi, hingga hambatan akses pasar lokal. Sejumlah maskapai internasional di ITB Berlin menyatakan minat untuk memperluas kerja sama, bahkan salah satu maskapai Eropa menyebut solusi YeePay turut mempermudah akses resmi ke ekosistem Tiongkok, serta mempercepat ekspansi pasar.

Seiring kiprah ITB Berlin selama 60 tahun yang mencerminkan transformasi industri pariwisata global menuju konektivitas penuh, YeePay—penyedia solusi transaksi yang berakar di Tiongkok dan melayani pasar global—mendukung pelaku industri penerbangan dan pariwisata internasional dengan menghemat biaya lintaswilayah, meningkatkan efisiensi modal, serta menyederhanakan proses penyelesaian transaksi internasional, guna mendorong fase pertumbuhan berikutnya di industri pariwisata global.

