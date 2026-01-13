Menyambut Tahun Baru yang Penuh Keberuntungan dan Menikmati Momen Kebersamaan di The Ritz-Carlton, Bali

Paket "Lunar New Year's Eve Dinner" di Senses menghadirkan perayaan kuliner yang menggugah selera dengan latar taman yang asri di The Ritz-Carlton, Bali. Para tamu dapat menikmati berbagai hidangan prasmanan, mulai dari dimsum kukus segar, lumpia, bebek panggang yang lezat, aneka hidangan tumis yang penuh aroma, hingga sajian simbolis yang melambangkan kemakmuran, umur panjang, dan keberuntungan. Dilengkapi live carving station dan hidangan penutup khas Imlek, paket istimewa ini mengajak keluarga untuk berkumpul dalam sebuah momen kebersamaan yang meriah. Paket ini tersedia pada 16 Februari 2026, pukul 18.00–22.30, dengan harga Rp 1.000.000++ per orang.

Bagi tamu hotel yang menginginkan suasana yang lebih santai, paket "Lunar New Year Afternoon Tea" menawarkan pengalaman elegan yang terinspirasi dari tradisi Asia. Para tamu dapat menikmati aneka kudapan manis dan gurih buatan tangan, seperti kue jeruk mandarin, dimsum sayuran money bag yang renyah dan melambangkan keberuntungan, buah-buahan kering, buah plum, dan hidangan khas Imlek lain. Disajikan bersama teh premium pilihan dengan pemandangan laut yang menawan, paket ini mewujudkan momen berkesan bersama orang terkasih. Paket ini tersedia pada 15–20 Februari 2026, dengan harga Rp 1.100.000++ untuk dua orang.

"Kami gembira menyambut para tamu di The Ritz-Carlton, Bali untuk merayakan Imlek yang sangat berkesan," ujar Go Kondo, General Manager, The Ritz-Carlton, Bali. "Tim kuliner kami telah merancang pengalaman yang melestarikan tradisi Imlek sekaligus menyajikan kekayaan cita rasa Asia."

Informasi selengkapnya: ritzcarltonbali.com atau alamat surel [email protected] .

