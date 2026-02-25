Merajut Mimpi dari Pulau: PSDKU ULM Hadirkan Kampus hingga Pelosok Kotabaru

Perjalanan tidak selalu mudah. Peringatan angin kencang sempat datang, namun tim tetap melanjutkan pelayaran sebagai wujud komitmen ULM menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif dan merata. Tantangan geografis menjadi bagian dari upaya universitas menjangkau siswa di daerah terpencil agar tidak tertinggal informasi dan peluang studi lanjut.

Setibanya di Pulau Kerayaan, keindahan alam menyambut tim: laut biru, pasir putih, dan suasana pulau yang masih alami. Namun di balik pesona itu, akses informasi pendidikan tinggi masih terbatas. Di SMA Negeri 2 Pulau Kerayaan, tim PSDKU ULM melaksanakan sosialisasi dan promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026/2027. Para siswa dan guru menyambut antusias kedatangan tim yang menempuh perjalanan darat dan laut dari Banjarmasin demi berbagi informasi tentang peluang kuliah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian promosi PSDKU ULM pada 19–22 Januari 2026 di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, dengan lebih dari 20 sekolah dikunjungi, termasuk sekolah-sekolah di wilayah kepulauan seperti Pulau Sebuku dan Pulau Kerayaan. Bagi ULM, PSDKU bukan sekadar program akademik, tetapi strategi pemerataan akses pendidikan tinggi.

"Kami ingin siswa di pulau punya mimpi yang sama besarnya dengan siswa di kota. PSDKU hadir untuk menjembatani itu," ujar Fathoni.

Perjalanan menembus laut dan angin kencang menjadi simbol komitmen ULM sebagai kampus berdampak. Kehadiran tim PSDKU di Pulau Kerayaan membawa lebih dari sekadar brosur dan presentasi; mereka membawa pesan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh siapa pun, di mana pun.

Di bawah langit biru dan di antara ombak yang terus bergerak, mimpi-mimpi baru pun mulai dirajut. Mimpi tentang bangku kuliah, masa depan, dan perubahan—yang kini terasa lebih dekat, berkat komitmen Universitas Lambung Mangkurat menghadirkan pendidikan hingga ke pelosok negeri.

Dokumentasi dapat diunduh di link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1aZ59Vqy3hCQjzcKKib65g_85VQGFiKT3?usp=sharing

