Merlin Entertainments Group, Madame Tussauds Hong Kong: Patung Lilin Baru Aktor Hyung Bin Hadir dengan Sejumlah Kejutan

Hyun Bin telah membintangi beberapa serial TV Korea yang sangat digemari, seperti My Lovely Sam Soon dan Secret Garden. Crash Landing on You juga menjadi karya terpopulernya, menjangkau audiens di seluruh Asia sehingga Hyung Bin menjadi ikon kultural Korea. Berkat perannya di serial tersebut, Hyung Bin sukses meraih beberapa penghargaan, termasuk "Baeksang Arts Award for Most Popular Actor" dan "APAN Star Award". Kolaborasi yang terjalin dengan Madame Tussauds Hong Kong juga menjadi salah satu pencapaian dalam karier Hyung Bin.

Kerap berganti-ganti tampilan sesuai peran yang dilakoninya, patung lilin Hyung Bin mengenakan setelan abu-abu dengan tangan kanan yang berada di saku celana, sebuah pose yang melambangkan sosok maskulin. Patung lilin ini juga menampilkan tatapan tajam dan karakteristik wajah Hyung Bin. Jika berdiri di samping patung lilin ini, Anda akan merasakan aura Hyung Bin.

Sebagai kejutan bagi para penggemar, patung lilin Hyung Bin akan berada di street scene Myeongdong. Menariknya, ketika para pengunjung mendekati patung lilin ini, mereka akan mendengarkan detak jantung Hyung Bin yang berdebar semakin kencang. Suasana tersebut menyerupai momen yang banyak dijumpai dalam drama romantis Korea sehingga terasa sangat realistis.

Wade Chang, General Manager, Merlin Entertainments Hong Kong, berkata, "Memiliki koleksi patung lilin pesohor Korea terlengkap di dunia, Madame Tussauds Hong Kong selalu menyambut baik budaya pop Korea yang kian digemari. Kami juga menjadi destinasi yang wajib dikunjungi penggemar K-pop dan pemerhati budaya lain. Lewat kolaborasi yang terjalin dengan Korean Cultural Center, kami akan menghadirkan semakin banyak atraksi yang trendi untuk meningkatkan pengalaman pengunjung."

SOURCE Madame Tussauds Hong Kong