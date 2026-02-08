MPV GAC Jadi Armada Resmi APEC China 2026, Membuktikan Keunggulan Sektor Manufaktur Tiongkok

Sebagai mekanisme kerja sama ekonomi yang paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik, penunjukan GAC oleh APEC mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi terhadap merek otomotif premium asal Tiongkok. Pengakuan ini juga menegaskan rekam jejak MPV GAC dalam hal performa dan keandalan di berbagai ajang nasional dan internasional. Selama bertahun-tahun, MPV GAC telah digunakan dalam acara tingkat tinggi, seperti National Games Ke-15, Understanding China Conference, Two Sessions Nasional, Fortune Global Forum, serta Xuanyuan Automotive Blue Book Forum. Setelah berkali-kali tampil di ajang bergengsi, GAC meraih pengakuan dari penyelenggara acara sehingga semakin memperkuat statusnya di segmen MPV premium.

GAC terus mencapai perkembangan positif, baik dari sisi reputasi merek maupun kinerja pasar. Lini MPV GAC telah mencatat penjualan kumulatif lebih dari 850.000 unit, lebih dari 480.000 unit di antaranya berasal dari seri unggulan. Pencapaian tersebut menempatkan GAC sebagai salah satu merek terdepan di segmen MPV premium Tiongkok yang mendominasi volume penjualan maupun nilai jual kembali. Perpaduan antara fungsionalitas, kenyamanan, dan daya tahan telah membangun kepercayaan pengguna untuk berbagai kebutuhan mobilitas.

Melalui inovasi berkelanjutan, manufaktur mutakhir, serta pengembangan produk yang berfokus pada pelanggan, GAC berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas berkualitas tinggi yang menjawab kebutuhan pasar domestik dan global. Mulai dari mendukung konferensi internasional hingga menunjang perjalanan sehari-hari, MPV GAC mencerminkan keunggulan sektor otomotif Tiongkok dan kepercayaan diri industri untuk memasuki era baru mobilitas cerdas dan berkelanjutan.

Informasi selengkapnya tentang GAC: https://www.gacgroup.com/en atau akun media sosial resmi GAC.

SOURCE GAC