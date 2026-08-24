NILAI PENDAPATAN WISATA KESEHATAN ASAL INDONESIA DI MALAYSIA CETAK REKOR RM2,2 MILIAR, MHX KEMBALI HADIR DI YOGYAKARTA

Yogyakarta kini menjadi salah satu pasar strategis bagi Malaysia Healthcare. Potensi tersebut didukung populasi berpendidikan tinggi, lonjakan permintaan layanan dokter spesialis, serta konektivitas langsung dengan Kuala Lumpur. Kondisi ini membuka peluang untuk memperkuat kerja sama dalam bidang kesehatan antara Malaysia dan Indonesia sekaligus memperluas akses pasien Indonesia terhadap berbagai layanan medis spesialis.

Rahmatullah Baragau, Head of Indonesia Market, MHTC, mengatakan, "Indonesia selalu menjadi pasar terdekat dan paling strategis bagi Malaysia Healthcare. Yogyakarta menawarkan peluang menarik seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan permintaan layanan medis spesialis. Melalui MHX Yogyakarta 2026, kami ingin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Malaysia Healthcare, serta semakin mendekatkan ekosistem layanan kesehatan tepercaya kami dengan masyarakat setempat."

Lebih dari 15 rumah sakit anggota MHTC turut berpartisipasi dengan memperkenalkan berbagai keunggulan layanan kesehatan Malaysia, mulai dari kardiologi, onkologi, ortopedi, fertilitas, pemeriksaan kesehatan, gastroenterologi, hingga layanan spesialis lainnya.

Rumah sakit yang berpartisipasi:

Island Hospital Penang Institut Jantung Negara Mahkota Medical Centre Subang Jaya Medical Centre Alpha IVF & Women's Specialists Ampang Puteri Specialist Hospital GenPrime Everlink Fertility Centre Hospital Picaso Damansara Specialist Hospital 2 KPJ Klang Specialist Hospital MSU Medical Centre Optimax Eye Specialist Centre Pantai Hospital Kuala Lumpur Pantai Hospital Penang Penang Adventist Hospital Sunway Medical Centre Damansara Sunway Medical Centre Penang Sunway Medical Centre Sunway City Kuala Lumpur Thomson Hospital Kota Damansara

Indonesia tetap menjadi pasar terbesar bagi Malaysia Healthcare. Pada 2025, jumlah kedatangan wisatawan kesehatan dari Indonesia mencapai 968.000, naik 16% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan kepercayaan pasien Indonesia yang terus terjaga terhadap layanan kesehatan Malaysia. MHX Yogyakarta 2026 merupakan bagian dari strategi MHTC untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan masyarakat, pemangku kepentingan di sektor kesehatan, dan lembaga lokal di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini juga mendukung target MYMT 2026 untuk menjadikan Malaysia destinasi wisata kesehatan pilihan di pasar global.

Narahubung media:

Mohamad Shahizam Fauzi

Head, Communications

+603 8776 6168

[email protected]

Siti Hamidah Mohd Najib

Senior Executive, Communications

+603 8776 6168

[email protected]

Tentang Malaysia Healthcare Travel Council

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), berdiri pada 2009, serta bernaung pada Kementerian Kesehatan (MOH) Malaysia, mengembangkan merek "Malaysia Healthcare". MHTC mengoptimalkan, mendorong, dan mempromosikan industri wisata kesehatan (healthcare travel) lewat kolaborasi industri, serta kerja sama publik-swasta, baik di dalam dan luar negeri. Didukung 91 rumah sakit anggota di seluruh Malaysia, MHTC terus memperkuat ekosistem wisata kesehatan melalui strategi branding, pengalaman pasien yang terintegrasi, serta inisiatif pasar yang terarah. Sejalan dengan upaya tersebut, MHTC menggelar Malaysia Year of Medical Tourism (MYMT) 2026 sebagai momentum pertama di Malaysia untuk memperkuat sekaligus mempercepat promosi sektor wisata kesehatan dalam negeri. Selain mempromosikan keunggulan layanan kesehatan Malaysia di pasar global, MYMT 2026 memperkuat status Malaysia sebagai salah satu destinasi utama layanan kesehatan dunia. Inisiatif tersebut juga menyoroti kontribusi sektor layanan kesehatan terhadap perekonomian nasional Malaysia.

Situs resmi MHTC: https://www.malaysiahealthcare.org.

SOURCE Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC)