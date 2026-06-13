Tingginya Permintaan Masyarakat Indonesia Dorong Pertumbuhan Malaysia Healthcare di Malaysia Fair 2026

Kehadiran 20 penyedia layanan kesehatan asal Malaysia, termasuk sejumlah rumah sakit unggulan pariwisata medis MHTC, yakni Island Hospital Penang, Institut Jantung Negara, Mahkota Medical Centre, dan Subang Jaya Medical Centre, menjadi salah satu daya tarik utama dari ajang ini. Sejumlah rumah sakit anggota MHTC juga berpartisipasi, antara lain Alpha IVF & Women's Specialists, Ampang Puteri Specialist Hospital, Cengild G.I Medical Centre, Damansara Specialist Hospital, Damansara Specialist Hospital 2, GenPrime Everlink Fertility Centre, Hospital Picaso, MSU Medical Centre, Northern Heart Hospital Penang, OasisEye Specialists, Optimax Eye Specialist Centre, Penang Adventist Hospital, Puteri Specialist Hospital, Regency Specialist Hospital, Sunway Medical Centre, dan Sunway Medical Centre Penang.

Bagi pengunjung yang ingin merencanakan perjalanan wisata, tujuh agen terkemuka menawarkan berbagai paket liburan, yakni Dwidaya Tour, TX Travel, Habibi Tours, Baltic Golf & Travel Specialist, A&L Holidays, AWB Cruise, serta Golden Rama Tours & Travel. Agen perjalanan wisata ini turut didukung mitra maskapai resmi Malaysia Fair Jakarta 2026, Malaysia Airlines. Selain sektor kesehatan dan pariwisata, sejumlah institusi pendidikan tinggi ternama di Malaysia juga berpartisipasi, termasuk Taylor's University, UCSI University, INTI International University, Todak Academy, dan MILA University. Perwakilan institusi ini memberikan layanan konsultasi langsung kepada calon mahasiswa dan orang tua mengenai peluang pendidikan di Malaysia. Melalui ajang ini, pengunjung dapat mengeksplorasi beragam pilihan layanan kesehatan spesialis, program wellness, paket wisata, promosi destinasi, hingga berdialog langsung dengan penyedia layanan kesehatan asal Malaysia.

"Malaysia Fair 2026 merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat jangkauan Malaysia Healthcare di Indonesia, terutama Jakarta yang menjadi salah satu pasar terbesar dan paling strategis bagi Malaysia. Melalui ajang ini, kami berharap masyarakat Indonesia semakin mudah mengakses informasi mengenai layanan kesehatan Malaysia yang tepercaya. Kami juga ingin memperkuat citra Malaysia sebagai destinasi kesehatan pilihan yang menawarkan kualitas tinggi, layanan yang memprioritaskan kebutuhan pasien, serta pengalaman berobat yang lancar dan nyaman," ujar Chief Executive Officer, MHTC, Suriaghandi Suppiah.

Malaysia Fair 2026 juga resmi dibuka dengan kehadiran brand ambassador MHTC, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kehadiran Siti Nurhaliza menegaskan upaya Malaysia dalam mempromosikan sektor pariwisata medis yang memadukan keunggulan layanan kesehatan, keramahtamahan, dan kedekatan budaya. Sebagai salah satu figur publik yang paling dikenal di Malaysia dengan basis penggemar besar di Indonesia, Siti Nurhaliza menekankan pentingnya hubungan antarmasyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap layanan kesehatan Malaysia di tingkat regional. "Saya menjalani program untuk mendapatkan keturunan selama hampir 10 tahun. Karena itu, saya memahami bahwa dalam proses pengobatan, pasien tidak hanya membutuhkan perawatan berkualitas, namun juga dukungan, ketenangan, dan harapan. Sebagai warga Malaysia, saya bangga memperkenalkan keunggulan Malaysia Healthcare kepada sahabat kami di Indonesia dan kawasan yang lebih luas," jelasnya.

Indonesia masih menjadi pasar utama bagi Malaysia Healthcare. Pada 2025, pendapatan pariwisata medis Malaysia dari pasien asal Indonesia mencapai sekitar RM2,2 miliar, meningkat 23% dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah kedatangan wisatawan medis asal Indonesia tercatat tumbuh 16% dibandingkan 2024. Pada periode yang sama, lebih dari 970.000 wisatawan medis asal Indonesia berkunjung ke Malaysia. Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem layanan kesehatan Malaysia. Sejumlah layanan medis yang paling banyak dicari pasien Indonesia antara lain pemeriksaan kesehatan, gastroenterologi, pengobatan kanker, endokrinologi, kardiologi, serta bedah ortopedi sehingga membuktikan kemampuan Malaysia dalam menyediakan layanan kesehatan spesialis yang komprehensif bagi pasien regional.

Acara ini juga mendapat dukungan dari sejumlah mitra strategis, yakni Econolab, JavaMifi, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, dan Batik Air. Keterlibatan para mitra tersebut tidak hanya memperkaya pengalaman pengunjung, melainkan juga memperkuat sinergi lintas-sektor dalam mendukung promosi Malaysia Healthcare di Indonesia.

SELESAI

Narahubung media:

Siti Hamidah Mohd Najib

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Mohamad Shahizam Fauzi

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Tentang Malaysia Healthcare Travel Council

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), berdiri pada 2009, serta bernaung pada Kementerian Kesehatan (MOH) Malaysia, mengembangkan merek "Malaysia Healthcare". MHTC mengembangkan dan mempromosikan industri pariwisata medis lewat kolaborasi industri, serta kerja sama publik-swasta, baik di dalam dan luar negeri. Didukung 82 rumah sakit sebagai anggotanya di seluruh Malaysia, MHTC terus memperkuat ekosistem pariwisata medis melalui strategi branding, pengalaman pasien yang terintegrasi, serta inisiatif pasar yang terarah. Sejalan dengan upaya tersebut, MHTC menggelar Malaysia Year of Medical Tourism (MYMT) 2026 sebagai momentum pertama di Malaysia untuk memperkuat sekaligus mempercepat promosi sektor wisata medis dalam negeri. Selain mempromosikan keunggulan layanan kesehatan Malaysia di pasar global, MYMT 2026 memperkuat status Malaysia sebagai salah satu destinasi utama layanan kesehatan dunia. Inisiatif tersebut juga menyoroti kontribusi sektor layanan kesehatan terhadap perekonomian nasional Malaysia.

Situs resmi MHTC: https://www.malaysiahealthcare.org.

SOURCE Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC)