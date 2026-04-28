OMOWAY Membuka Pre-order: Harga mulai dari Rp 44.5 Juta plus Subsidi Eksklusif Rp 9 Juta dan Garansi Baterai 7 Tahun

Dengan subsidi tersebut, harga penawaran khusus early bird untuk OMO-X Smart menjadi Rp35,5 juta dan versi Balance menjadi Rp52,5 juta. Kedua tipe ini didukung oleh paket layanan premium yang mencakup garansi baterai 7 tahun—durasi terpanjang di pasar saat ini.

Pemesanan kini telah dibuka melalui Aplikasi OMOWAY dan situs web resmi. Dengan deposit sebesar Rp1 juta yang bersifat fully refundable (dapat dikembalikan sepenuhnya), konsumen dapat mengamankan seluruh keuntungan early-bird. Pengiriman massal dijadwalkan akan dimulai pada bulan Juni mendatang berdasarkan urutan pemesanan. Hingga saat ini, jaringan dealer eksklusif OMOWAY telah mencakup lebih dari 20 wilayah di Indonesia.

Layanan Mandiri "7-6-5": Kepercayaan Kepemilikan Total

Demi menjamin ketenangan pikiran jangka panjang bagi penggunanya, OMOWAY meluncurkan paket layanan "7-6-5" yang komprehensif bagi setiap pengendara early-bird:

7 tahun garansi baterai

6 tahun garansi motor listrik

5 tahun pengisian daya gratis (Di seluruh lokasiOmoway di Indonesia)

5 tahun bantuan darurat di jalan (Radius 25 kmdari pusat servis dan dealer 3S OMOWAY selamajam operasional)

5 tahun biaya jasa servis gratis

Pembeli early-bird juga akan menerima set hadiah eksklusif (helm dan goggle custom) serta Pemutaran audio Bluetooth yang disetel oleh PSG secara gratis dalam waktu terbatas. Semua deposit early-bird dapat dikembalikan sepenuhnya, memberikan fleksibilitas total bagi pelanggan.

2.000 pengguna early-bird pertama akan terdaftar dalam "Pioneer Program", yang memberikan akses prioritas ke fitur-fitur baru, peluang co-creation produk, dan dukungan VIP langsung dari brand.

Performa Melampaui Kelasnya, Spesifikasi Tingkat Tinggi

"Kami tidak hanya ingin menawarkan pengalaman cerdas yang mutakhir, tetapi inti mekanis dari OMO-X tetap yang terdepan di industrinya," ujar Ricky Yu, Head of Product OMOWAY. "OMO-X menggabungkan manufaktur standar otomotif—seperti suspensi double-wishbone kami—dengan ekosistem layanan jangka panjang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang andal bagi para pengendara."

Mengacu pada varian OMO-X Smart sebagai referensi, spesifikasi utama yang ditawarkan meliputi:

Performa Jarak Tempuh: Jarak Jauh (7,68 kWh): Hingga 260 km (kecepatan konstan 30 km/jam) / 210 km (WMTC RS1). Jarak Standar (5,38 kWh): Hingga 200 km (kecepatan konstan 30 km/jam) / 160 km (WMTC RS1).

Kecepatan: 0–50 km/jam dalam 3,3 detik dengan kecepatan maksimal 113 km/jam.

Torsi: Output puncak 320 N•m.

Handling: Suspensi double-wishbone yang dirancang untuk menghilangkan efek "brake dive" (menungging saat rem) dan meningkatkan stabilitas.

Teknologi Keamanan: Dual-channel ABS, TCS (Traction Control System), HDC (Hill Descent Control), dan AutoHold menjadi fitur standar di semua varian.

*Untuk spesifikasi terperinci mengenai varian OMO-X Balance, silakan merujuk ke Aplikasi OMOWAY.

Interaksi Cerdas: Motor Listrik Pintar Generasi Berikutnya

OMO-X menghadirkan pendekatan baru dalam pengalaman berkendara melalui integrasi teknologi cerdas: kunci digital memberikan kebebasan tanpa kunci fisik (keyless freedom), standar samping cerdas (intelligent kickstand) memudahkan parkir, dan navigasi layar lebar yang pintar memastikan setiap perjalanan bebas stres. Sesuaikan gaya dan kebutuhan mobilitas Anda dengan enam warna bertema alam dan pilihan baterai jarak jauh.

Pengiriman massal dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2026.

SOURCE OMOWAY