Sepeda Motor Listrik "Self-Balancing" Pertama di Dunia, OMO X, Mulai Diproduksi Massal: Era Baru Kendaraan Roda Dua Cerdas

Mengatasi Tantangan Kendaraan Roda Dua dengan Teknologi Self-Balancing

Pendiri OMOWAY, Todd, mengatakan, "Hanya teknologi cerdas yang terwujud dalam bentuk fisik (embodied intelligence) yang benar-benar dapat melayani manusia." Dengan memadukan algoritma pintar dan perangkat keras, OMO X mengatasi masalah klasik sepeda motor seperti ketidakstabilan dan kesulitan pengendalian sehingga kendaraan mampu menyeimbangkan diri secara otomatis.

Teknologi yang Diadopsi dari Industri Dirgantara dan Reinforcement Learning : OMO X menggunakan teknologi stabilisasi giroskop berstandar industri dirgantara untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas kendaraan. Berdasarkan prinsip konservasi momentum sudut, teknologi ini memberikan sistem keseimbangan inti pada sepeda motor. Melalui arsitektur OMO-ROBOT Universal, sistem terus belajar dari jutaan simulasi berbasiskan reinforcement learning dalam lingkungan virtual sehingga kemampuan menyeimbangkan kendaraan dapat bekerja secara aktif dan seketika ( real-time ).

Sistem Keamanan Aktif dengan Respons Milidetik: Didukung sensor visual dan simulasi mendalam, OMO X mampu memahami situasi layaknya manusia. Sistem ini mengoordinasikan motor penggerak, kemudi, dan rem dalam satu sistem respons terpadu. Saat menghadapi jalan licin atau tikungan kompleks, sistem dapat memprediksi risiko dan menyesuaikan posisi kendaraan dalam hitungan milidetik. Teknologi ini menandai perubahan dari sistem perlindungan pasif menjadi keamanan aktif.

Arsitektur OMO-ROBOT Universal: Sistem Terintegrasi dari Persepsi, Keputusan hingga Aksi

Melihat dengan Presisi (Mata): Sistem sensor cerdas yang mampu memprediksi risiko melalui jutaan simulasi berbasis komputasi awan sehingga OMO X Dapat memperkirakan risiko dan menguasai lingkungan sekitar.

Berpikir dengan AI (Otak): Pengambilan keputusan berbasiskan AI dalam hitungan milidetik, mendukung respons yang lebih proaktif, serta kolaborasi cerdas.

Bertindak dengan Akurat (Kaki): Integrasi sistem motor dan perangkat keras yang bekerja dengan data untuk memastikan respons akurat, menghubungkan niat dan aksi.

Respons Supercepat (Saraf): Arsitektur elektronik (E/E) berkecepatan tinggi yang memastikan aliran data antara persepsi, keputusan, dan eksekusi berjalan sangat cepat dan stabil.

Moto 3.0: Beralih dari Sepeda Motor menjadi MotoRobot

Ricky Yu, Head, Product and Global Brand, OMOWAY, mengatakan, "Produksi massal OMO X menunjukkan bahwa AI kini tidak lagi hanya berupa perangkat lunak, namun memiliki bentuk fisik untuk memahami dunia nyata. "Hal ini yang kami sebut sebagai Embodied AI, inti dari era Moto 3.0. Bukan sekadar perubahan bentuk kendaraan, melainkan langkah penting dalam misi OMOWAY untuk menghadirkan AI yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Untuk mempercepat adopsi teknologi, OMOWAY juga semakin gencar dalam produksi. Pemesanan awal OMO X akan dibuka pertama kali di Indonesia pada akhir April, diikuti peluncuran penjualan resmi pada akhir Mei.

Saat ini, OMOWAY telah membangun jaringan yang mencakup puluhan distributor lokal yang berpengalaman di industri sepeda motor. Jaringan tersebut mencakup berbagai wilayah utama di Jawa Barat dan Jawa Timur, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya, serta Bali sehingga pengguna dapat merasakan langsung pengalaman berkendara dengan teknologi terbaru ini.

Tentang OMOWAY:

OMOWAY adalah perusahaan teknologi global yang mengembangkan robot roda dua. Melalui Arsitektur OMO-ROBOT Universal yang dikembangkan secara mandiri, OMOWAY mengubah kendaraan roda dua biasa menjadi "Robot Roda Dua" yang mampu melakukan persepsi dan mengambil keputusan secara independen sehingga terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan menggabungkan teknologi robotika dan mobilitas, OMOWAY berkomitmen menghadirkan sarana transportasi generasi baru yang lebih pintar, lebih aman, dan lebih nyaman.

Sejak debut OMO X, OMOWAY telah mendapat perhatian dari media di 55 negara dan wilayah. Dengan visi menghadirkan pengalaman teknologi pintar bagi setiap keluarga, OMOWAY terus mendorong inovasi yang berbasiskan pengguna untuk mendukung mobilitas yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

