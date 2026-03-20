OMOWAY Luncurkan Mobility One: Arsitektur yang Dikembangkan secara Mandiri Kini Hadir dengan Berbagai Potensi Skenario Penggunaan

Sebagai platform non-sepeda motor pertama yang menggunakan arsitektur ini, Mobility One merupakan langkah strategis dalam pengembangan OMO-ROBOT—beralih dari konsep "mobilitas personal" menjadi "layanan cerdas"—serta menunjukkan potensi luas dari teknologi embodied AI untuk berbagai skenario penggunaan.

Dengan arsitektur dua-roda yang unik, Mobility One menawarkan fleksibilitas tinggi—mampu melaju cepat di jalan terbuka sekaligus lincah bergerak di lorong, gang sempit, hingga lift perkantoran. Mobility One tidak hanya bergerak mendekati tujuan, namun juga mencapai langsung hingga ke depan pintu. Didukung algoritma inti yang telah teruji melalui jutaan kilometer penggunaan OMO X, Mobility One mampu menjaga keseimbangan dan menghindari rintangan. Desain modularnya juga mendukung konfigurasi ulang dengan mudah sehingga menghadirkan berbagai potensi penggunaan di beragam skenario.

"OMOWAY tengah membuktikan satu konsep utama: fondasi teknologi terpadu dapat berkembang dalam berbagai bentuk robot untuk kebutuhan yang berbeda-beda," ujar Ricky Yu, Head, Product and Global Brand, OMOWAY. "Berawal dari sepeda motor, OMOWAY kini menargetkan cakupan produk yang lebih luas—mulai dari kehidupan sehari-hari, logistik, hingga layanan publik—untuk mewujudkan visi 'Smart for Life'."

Tentang OMOWAY:

OMOWAY adalah perusahaan teknologi global yang mengembangkan robot roda dua. Melalui Arsitektur OMO-ROBOT Universal yang dikembangkan secara mandiri, OMOWAY mengubah kendaraan roda dua biasa menjadi "Robot Roda Dua" yang mampu melakukan persepsi dan mengambil keputusan secara independen sehingga terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan menggabungkan teknologi robotika dan mobilitas, OMOWAY berkomitmen menghadirkan sarana transportasi generasi baru yang lebih pintar, lebih aman, dan lebih nyaman.

Sejak debut OMO X, OMOWAY telah menarik perhatian dari media di 55 negara dan wilayah. Dengan visi menghadirkan pengalaman teknologi pintar bagi setiap keluarga, OMOWAY terus mendorong inovasi yang berbasiskan pengguna untuk mendukung mobilitas yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

