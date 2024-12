Oona Insurance Tunjuk Praveen Paladugu Sebagai Group Head of Agency Distribution, Perkuat Kanal Keagenan dan Percepat Pertumbuhan Strategis di Indonesia dan Filipina

Oona Insurance menunjuk Praveen Paladugu sebagai Group Head of Agency Distribution

sebagai Group Head of Agency Distribution Penunjukan Praveen selaras dengan tujuan perusahaan dalam memberdayakan agen guna memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan

JAKARTA, Indonesia, 5 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Oona Insurance, perusahaan asuransi umum digital terkemuka di kawasan Asia Tenggara, dengan bangga mengumumkan penunjukan Praveen Paladugu sebagai Group Head of Agency Distribution yang baru. Dengan pengalaman kepemimpinan lebih dari dua dekade di berbagai negara termasuk Indonesia, kehadiran Praveen menegaskan komitmen Oona untuk memperkuat strategi distribusi keagenan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam peran barunya di Oona, Praveen akan mengawasi kanal distribusi keagenan di seluruh Indonesia dan Filipina, dengan tugas untuk meningkatkan kinerja agen, menyelaraskan upaya distribusi dengan tujuan perusahaan, serta memastikan para agen memiliki dukungan yang memadai untuk sukses di industri asuransi yang terus berkembang pesat.

Praveen memiliki rekam jejak luar biasa dalam mendorong pertumbuhan dan kinerja kanal keagenan di berbagai pasar utama, termasuk India dan Indonesia. Dalam peran sebelumnya sebagai Chief of Distribution Strategy di FWD Insurance Indonesia, ia memimpin berbagai inisiatif untuk memperluas saluran distribusi dan memperkuat kanal keagenan. Ia juga pernah menjabat sebagai Chief Agency Officer di Zurich Topas Life dan Head of Agency Distribution di AXA Financial Indonesia, di mana ia secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dan keunggulan operasional.

Memberdayakan Agen Melalui Inovasi

Penunjukan Praveen semakin memperkuat komitmen Oona dalam mendorong inovasi teknologi. Salah satu inisiatif utamanya adalah 'Kahoona', platform digital milik Oona yang diluncurkan pada kuartal keempat tahun lalu di Filipina. Platform ini merevolusi proses operasional keagenan dengan menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan efisiensi.

Fitur unggulan Kahoona meliputi:

Fitur real-time performance dashboards untuk memantau produktivitas.

untuk memantau produktivitas. Manajemen penjualan terpadu, dengan fitur pratinjau produk secara cepat dan pelacakan penjualan yang terperinci.

Perangkat underwriting yang canggih, seperti Optical Character Recognition (OCR) dan penilaian risiko berbasis gambar.

yang canggih, seperti (OCR) dan penilaian risiko berbasis gambar. Dukungan menyeluruh untuk berbagai penawaran produk seperti Asuransi Perjalanan, Compulsory Third-Party Liability (CTPL) untuk pangsa pasar Filipina, dan Asuransi Kendaraan Komprehensif.

Sejak diluncurkan, Kahoona mendapatkan sambutan luas karena berhasil mendigitalisasi proses asuransi dan memberikan pengalaman pengguna yang efisien bagi para agen.

Kepemimpinan dan Teknologi: Kombinasi Unggulan

Inisiatif ini mencerminkan komitmen Oona untuk memberdayakan agen dengan perangkat dan panduan yang diperlukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

"Dengan penunjukan Praveen dalam memimpin strategi distribusi keagenan, ditambah dengan perangkat transformatif seperti Kahoona, kami siap memperbarui cara memasarkan asuransi. Ini adalah sebuah babak baru dari misi Oona untuk memberdayakan agen dan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi pelanggan," ujar Abhishek Bhatia, Founder dan Group Chief Executive Officer Oona Insurance.

Visi Pertumbuhan Berkelanjutan

Dengan terus berinvestasi pada agen dan teknologi yang canggih, Oona siap mencatatkan pertumbuhan signifikan di tahun 2025 dan seterusnya. Menggabungkan kepemimpinan strategis dengan inovasi digital, saat ini Oona berada di garis depan di lanskap industri asuransi yang dinamis dan kompetitif, sekaligus memperbarui distribusi asuransi umum untuk masa mendatang.

Tentang Oona Insurance

Berkantor pusat di Singapura, Oona Insurance adalah perusahaan asuransi umum digital terkemuka di Asia Tenggara, dengan didukung oleh firma ekuitas swasta global Warburg Pincus. Didirikan pada tahun 2022, Oona Insurance bertujuan menjadi asuransi umum pilihan bagi mitra dan pelanggan melalui strategi buy-and-build, dengan memanfaatkan pilar layanan pelanggan yang unggul, teknologi canggih, dan merek yang mapan di seluruh Asia Tenggara. Perusahaan ini saat ini beroperasi di dua pasar di kawasan: Indonesia dan Filipina.

Di Indonesia, Oona Insurance beroperasi melalui entitas asuransi umum berlisensi, PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk. Oona Indonesia, merek baru dari entitas-entitas ini, menawarkan produk dan layanan berkualitas sejak awal 2023, menjadi dasar yang kuat bagi ekspansi Oona Insurance di pasar asuransi yang tumbuh pesat di Asia Tenggara.

Oona Indonesia berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut tentang Oona Insurance, silakan kunjungi: www.oona-insurance.com

