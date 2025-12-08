Pan Pacific Hotels Group Jadi Mitra Hotel Resmi untuk Penampilan Perdana Drama Teater Broadway "Beetlejuice The Musical" di Singapura

Celine Du, Chief Commercial & Marketing Officer, PPHG, berkata, "Beetlejuice The Musical merupakan salah satu pertunjukan Broadway yang paling kreatif, dan PPHG bangga menjadi Mitra Hotel Resmi. Kami gembira menghadirkan dunia Beetlejuice yang imajinatif ke atas panggung dan fasilitas PPHG, menciptakan pengalaman yang unik, berkesan, dan menarik."

Paket "It's Showtime! Beetlejuice Stay & Dine"

Untuk meningkatkan pengalaman menonton teater, PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore menawarkan paket menginap khusus yang terinspirasi dari karakter dan nuansa unik drama musikal tersebut.

Para tamu yang memesan paket ini akan memperoleh:

Potongan harga SGD15 untuk tiket kategori premium Beetlejuice The Musical

Akses eksklusif untuk tur belakang panggung (pada hari-hari pertunjukan tertentu)

Hidangan Beetlejuice Afternoon Tea untuk dua orang di Portman's Bar dengan sajian kreatif seperti::

Creepy Crawlers : kepiting soka renyah dengan saus tarragon tartar

Beetlejuice Macaron : krim karamel

Beetlejuice Macaron : krim karamel

: krim karamel

Tropical Bloom Verrine: campuran mangga, markisa, dan kelapa

Setiap kamar hotel memiliki balkon pribadi yang menghadap pemandangan kota Singapura atau Marina Bay. Lokasi hotel hanya beberapa menit dari Esplanade Theatres. Maka, paket Stay & Dine ini mengajak para tamu untuk menikmati perjalanan bertema Beetlejuice — mulai dari afternoon tea hingga malam pertunjukan Broadway yang tak terlupakan.

Reservasi dibuka mulai hari ini hingga 14 Februari 2026 untuk periode menginap antara 15 Januari hingga 15 Februari 2026.

Informasi selengkapnya dan reservasi tersedia lewat tautan ini .

Pan Pacific DISCOVERY: Selain hemat 10% dan berbagai manfaat eksklusif, anggota Pan Pacific DISCOVERY juga memperoleh akses eksklusif untuk dua paket tiket khusus dengan potongan harga SGD15 untuk tiket kategori premium, serta kesempatan langka mengikuti tur belakang panggung selama 15 menit pada hari-hari pertunjukan tertentu.

Opsi A — Potongan Harga $15 & Tur Belakang Panggung

Tersedia untuk kategori tiket Premium dan A Reserve



Hanya untuk jadwal pertunjukan pada hari Rabu dan Kamis



Terbatas untuk 10 orang pertama dalam setiap pertunjukan

Opsi B — Potongan Harga $15

Tersedia untuk kategori tiket Premium Plus, Premium, dan A Reserve pada jadwal pertunjukan hari Jumat, Sabtu siang & malam, serta Minggu siang



Tersedia untuk kategori tiket Premium dan A Reserve pada jadwal pertunjukan Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu malam

Social Media Contests: Melibatkan semakin banyak keluarga dan penggemar, PPHG menggelar rangkaian kompetisi di media sosial selama program promo berlangsung. Salah satunya, memberikan giveaway pada Desember 2025. Satu pemenang beruntung akan mendapatkan sepasang tiket Beetlejuice The Musical.

Tentang Pan Pacific Hotels Group

Pan Pacific Hotels Group adalah perusahaan perhotelan global yang memiliki dan mengelola lebih dari 50 hotel, resor, dan serviced suite melalui tiga merek -- Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, dan PARKROYAL -- di lebih dari 30 kota di Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa. Berkantor pusat di Singapura, PPHG merupakan bagian dari UOL Group Limited yang terdaftar di Bursa Efek Singapura.

Pan Pacific Hotels and Resorts menghadirkan layanan yang penuh kehangatan dan kenyamanan bagi setiap tamu.

PARKROYAL COLLECTION Hotels & Resorts menjunjung semangat hidup dan aspek keberlanjutan.

PARKROYAL Hotels & Resorts juga mengutamakan manusia dan lingkungan hidup, serta mengajak setiap tamu untuk mengeksplorasi kebudayaan lokal yang autentik.

Informasi selengkapnya: www.panpacific.com .

Tentang Pan Pacific DISCOVERY

Pan Pacific DISCOVERY adalah program loyalitas pelanggan yang meningkatkan pengalaman para tamu hotel. Para anggota program dapat memakai DISCOVERY Dollars (D$), insentif mata uang digital yang mudah digunakan, untuk diskon eksklusif atas harga kamar hotel, bersantap di restoran, dan lain-lain. Setiap kali level keanggotaan bertambah, para anggota memperoleh fasilitas dan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan dan memakai D$ ketika menikmati fasilitas dan layanan premium, termasuk restoran Pan Pacific Hotels Group di seluruh dunia. Pan Pacific DISCOVERY merupakan bagian dari Global Hotel Alliance (GHA), jaringan hotel independen terbesar di dunia yang mencakup 40 merek dan lebih dari 800 hotel yang tersebar di seluruh dunia. Untuk menjadi anggota, Anda dapat mengunjungi panpacific.com .

