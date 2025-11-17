Pan Pacific Hotels Group Tunjuk Celine Du sebagai Chief Commercial and Marketing Officer

Celine akan memimpin strategi dan kinerja bisnis PPHG pada level korporasi dan properti perhotelan, mencakup seluruh portofolio merek Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, dan PARKROYAL. Ia juga akan memimpin pengelolaan saluran penjualan, program loyalitas, serta kemitraan global untuk memperluas jangkauan PPHG dan mendorong interaksi pelanggan.

Choe Peng Sum, CEO, PPHG, berkata: "Celine merupakan sosok pemimpin luar biasa yang memiliki rekam jejak dalam merancang strategi bisnis inovatif berbasiskan data yang memberikan kinerja positif. Kemampuan Celine menyatukan tim global dengan visi bersama akan mendukung PPHG memperluas jangkauan internasional dan memperkuat posisi merek di seluruh dunia. Ia juga akan mengembangkan dan membina tim global melalui budaya kerja yang berfokus pada kinerja, kolaborasi, dan inovasi sebagai bagian dari program pengelolaan SDM PPHG."

Celine bergabung pada momen penting bagi PPHG, setelah proses rebranding tiga merek utamanya — Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, dan PARKROYAL — serta fokus baru untuk membangun keunggulan bisnis terpadu. Ia akan berperan memperkuat posisi merek global PPHG dan strategi interaksi pelanggan, serta memastikan setiap merek tetap relevan bagi para wisatawan modern.

"Saya mendapat kehormatan bergabung dengan Pan Pacific Hotels Group yang tengah berkembang pesat. Reputasi PPHG terhadap inovasi dan layanan yang tulus membuka peluang menarik untuk meningkatkan strategi bisnis dan pemasaran secara global. Saya ingin bekerja sama dengan tim PPHG di berbagai wilayah guna mendorong kinerja bisnis, mengoptimalkan loyalitas tamu, dan memperkuat jangkauan PPHG di pasar-pasar utama," ujar Celine.

Sebelum bergabung dengan PPHG, Celine sempat menjabat berbagai posisi eksekutif senior di Mandarin Oriental Hotel Group, serta Shangri-La Hotels and Resorts. Di dua grup perhotelan ini, ia memimpin strategi bisnis dan pemasaran global yang memperkuat jangkauan merek, meningkatkan pangsa pasar, dan mendorong pertumbuhan pendapatan secara berkelanjutan di Tiongkok dan pasar internasional.

Tentang Pan Pacific Hotels Group

Pan Pacific Hotels Group adalah perusahaan perhotelan global yang memiliki dan mengelola lebih dari 50 hotel, resor, dan serviced suite melalui tiga merek -- Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, dan PARKROYAL -- di lebih dari 30 kota yang tersebar di Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa. Berkantor pusat di Singapura, PPHG merupakan bagian dari UOL Group Limited yang terdaftar di Bursa Efek Singapura.

Pan Pacific Hotels and Resorts menghadirkan layanan yang penuh kehangatan dan kenyamanan bagi setiap tamu.

PARKROYAL COLLECTION Hotels & Resorts menjunjung semangat hidup dan aspek keberlanjutan.

PARKROYAL Hotels & Resorts juga mengutamakan manusia dan lingkungan hidup, serta mengajak setiap tamu untuk mengeksplorasi kebudayaan lokal yang autentik.

Informasi selengkapnya: www.panpacific.com .

Pan Pacific Discovery

Pan Pacific DISCOVERY adalah program loyalitas pelanggan yang meningkatkan pengalaman para tamu hotel. Para anggota program dapat memperoleh DISCOVERY Dollars (D$), insentif mata uang digital yang mudah digunakan, untuk diskon eksklusif atas harga kamar hotel, bersantap di restoran, dan lain-lain. Setiap kali level keanggotaan meningkat, para anggota memperoleh fasilitas dan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan dan memakai D$ ketika menikmati fasilitas dan layanan premium, termasuk restoran Pan Pacific Hotels Group di seluruh dunia. Pan Pacific DISCOVERY merupakan bagian dari Global Hotel Alliance (GHA), jaringan hotel independen terbesar di dunia yang mencakup 40 merek dan lebih dari 800 hotel yang tersebar di seluruh dunia. Untuk menjadi anggota, Anda dapat mengunjungi panpacific.com .

SOURCE Pan Pacific Hotels Group