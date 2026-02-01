PGYTECH Luncurkan RetroVa di Kickstarter, Hadirkan Pengalaman "Mobile Photography" yang Terinspirasi Kamera

https://www.kickstarter.com/projects/pgytech/pgytech-retrova-vintage-imaging-kit?ref=7ztv9g

Harga Khusus Selama Masa Peluncuran di Kickstarter dengan Potongan Harga 20%

RetroVa Grip Kit —USD $72 (termasuk phone grip dan phone case)

RetroVa All-in-One Ultimate Set —USD $184 (Grip kit lengkap dengan lensa telefoto)

Jadwal Peluncuran: 29 Januari 2026, pukul 11:00 pagi EST - 28 Februari 2026, pukul 11:00 pagi EST

Mengubah Konsep Mobile Photography

Alih-alih memosisikan ponsel pintar sebagai sarana memotret yang dipakai hanya sesekali, RetroVa dikembangkan dengan satu gagasan utama: mobile photography layak mendapatkan tingkat keseriusan, pengendalian, dan pengalaman kreatif yang setara dengan kamera konvensional.

RetroVa mengubah iPhone 16 dan 17 Pro serta Pro Max menjadi sebuah sistem fotografi terpadu yang memadukan sistem kontrol fisik, performa optik, dan desain alur kerja yang berorientasi pada proses kreatif, termasuk:

Pengendalian Fisik yang Terinspirasi Kamera

Pegangan ergonomis dengan tombol shutter fisik, sistem kontrol berbahan logam, dan sentuhan tekstur kulit klasik menghadirkan kembali sensasi memotret dengan kamera, mendorong proses kreatif yang lebih fokus dan imersif.

Fitur Lensa Telefoto Kelas Profesional

Dengan sistem lensa telefoto khusus, RetroVa memperluas jangkauan iPhone dengan optik nyata, menghasilkan detail yang lebih bersih, kompresi gambar yang lebih baik, serta kedalaman visual yang lebih optimal dibandingkan digital zoom.

Foto dan Video Sinematik yang Terintegrasi

Berpadu dengan aplikasi pencitraan PGYTECH, RetroVa menawarkan antarmuka bergaya vintage dan pemrosesan visual seperti film secara real-time sehingga kreator menghasilkan foto bergaya khas secara langsung dari kamera.

Penambahan Kapasitas Penyimpanan Data Eksternal untuk Pengambilan Gambar dalam Waktu Lama

Dukungan perekaman microSD mendukung pengambilan video 4K berdurasi panjang dan bitrate tinggi tanpa harus khawatir dengan keterbatasan memori, menciptakan sarana kerja seluler yang lebih profesional.

Desain Modular Berbasiskan Skenario

Dari street photography hingga travel, syuting video dan pemotretan dengan tripod, RetroVa dapat disesuaikan melalui komponen modular untuk berbagai kebutuhan kreatif.

Langkah Strategis dalam Inovasi Mobile Imaging

Bagi PGYTECH, RetroVa bukan sekadar peluncuran produk baru, melainkan juga ekspansi strategis ke smartphone photography yang terus berkembang—sektor yang akan menjadi fokus investasi jangka panjang.

"Ponsel pintar telah menjadi kamera yang paling banyak digunakan di dunia, namun pengalaman memotret belum berkembang seiring dengan penggunaannya," ujar Wei, Director, Product Development, PGYTECH. "Melalui RetroVa, kami ingin mengubah mobile photography dari sudut pandang kreator—menghadirkan kembali interaksi fisik, keaslian optik, dan craftsmanship. RetroVa merupakan langkah penting dalam komitmen kami untuk membangun sistem mobile imaging yang praktis."

Sebelumnya, PGYTECH telah memperkenalkan berbagai solusi mobile photography, seperti ProShot Phone Video Cage Kit , sistem phone video cage kelas profesional untuk advanced mobile filmmaking, serta MagCam 2 Phone Grip , solusi grip untuk kreator sehari-hari yang membutuhkan stabilitas dan pengendalian yang lebih baik.

Hadirnya RetroVa Vintage Imaging Kit menandai evolusi signifikan dari portofolio tersebut dengan menjembatani kebutuhan profesional dan penggemar mobile photography. Produk ini menegaskan arah PGYTECH dalam membangun ekosistem mobile imaging yang menyeluruh, melayani kreator profesional maupun penggemar fotografi, serta ikut membentuk masa depan fotografi ponsel pintar.

Ke depan, PGYTECH akan terus mengedepankan filosofi estetika fungsional dengan menempatkan inovasi, kualitas, dan interaksi intuitif sebagai inti pengembangan produk. Melalui perangkat fotografi yang memadukan desain elegan dan performa tinggi, PGYTECH berkomitmen menghadirkan pengalaman memotret yang lebih optimal sekaligus mempermudah proses kreasi.

SOURCE PGYTECH