Play For Dream Technology, Perusahaan Komputasi Spasial, Hadir di Pasar Singapura, Luncurkan Komputer Spasial dengan Sistem Operasi Android yang Pertama di Dunia, Play for Dream MR, dan Segera Menjangkau Pasar-Pasar Utama Lain di Asia Pasifik Mulai Oktober 2024

Play For Dream Technology, perusahaan komputasi spasial, meluncurkan komputer spasial dengan sistem operasi Android yang pertama di dunia, Play for Dream MR.

Play For Dream MR memadukan dunia digital dan riil untuk menghadirkan teknologi hiburan yang canggih dan berbasiskan informasi spasial yang mengubah cara pengguna berinteraksi dengan dunia sekitar.

Sebagai mitra strategis global pertama bagi IMAX dan DTS pada segmen komputasi spasial dan mixed reality , Play For Dream MR akan mewujudkan pengalaman hiburan yang melampaui imajinasi, baik ketika menonton film, bermain gim, membuat video dan foto spasial, atau bekerja.

Play For Dream Technology mendirikan kantor pemasaran Asia Pasifik di Singapura yang mengawali ekspansi internasional. Play For Dream MR segera tersedia di Singapura dan Malaysia pada Oktober 2024, disusul Thailand , Indonesia , Vietnam , dan Jepang pada 2025.

SINGAPURA, 26 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Play For Dream Technology, berdiri di Shanghai, perusahaan terkemuka dan penyedia teknologi hiburan berbasiskan informasi spasial (spatial entertainment), meluncurkan komputer spasial dengan sistem operasi Android yang pertama di dunia, Play for Dream MR, pada 24 Juni 2024 di Singapura. Lewat langkah strategis ini, Play for Dream mengawali ekspansi internasionalnya sekaligus mendirikan kantor pemasaran Asia Pasifik di Singapura. Peluncuran global yang berlangsung di Singapura ini menarik perhatian media-media ternama di Asia Pasifik, serta investor dan pemangku kepentingan lain.