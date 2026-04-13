Rayakan 85 Tahun, OCBC Hadirkan Nilai Lebih bagi Nasabah

Kemudahan ini tercermin dalam berbagai solusi yang terintegrasi. Nasabah dapat menikmati fleksibilitas bertransaksi lintas negara melalui Kartu Global Debit, mengelola dana dalam berbagai mata uang melalui rekening dengan 13 mata uang, hingga mengakses layanan perbankan secara menyeluruh dalam satu aplikasi. Melalui OCBC mobile, berbagai kebutuhan—mulai dari pembukaan rekening, transaksi harian, hingga perencanaan keuangan—dapat dilakukan dengan praktis, kapan saja dan di mana saja.

Untuk segmen bisnis, OCBC menghadirkan pendekatan end-to-end yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan usaha. Dari proses pembukaan rekening bisnis secara online hingga pengelolaan transaksi harian, pembayaran, dan ekspansi usaha, seluruhnya terintegrasi dalam satu ekosistem. Melalui platform OCBC Business, pelaku usaha dari berbagai skala dapat mengelola transfer domestik/internasional, transaksi kolektif (bulk payment], mengatur pembayaran dan pembelian, manajemen likuiditas, pembukaan/perubahan Bank Garansi & Letter of Credit, hingga transaksi valuta asing secara real time dengan kurs yang kompetitif.

Seiring dengan meningkatnya adopsi layanan digital, transformasi ini turut mendorong pertumbuhan transaksi berbasis teknologi yang signifikan sepanjang tahun 2025. Di saat yang sama, OCBC tetap mengembangkan jaringan layanan secara adaptif untuk memastikan pengalaman nasabah tetap optimal, baik secara digital maupun fisik.

Di tambah lagi, dalam momentum perayaan ulang tahun ke-85, OCBC juga menghadirkan berbagai program apresiasi bagi nasabah sebagai bagian dari komitmen untuk terus memberikan nilai tambah. Beragam penawaran spesial dihadirkan, mulai dari bonus saldo emas hingga Rp850 Ribu dengan pembukaan tabungan emas, promo menarik diskon hingga Rp850 Ribu untuk pembayaran menggunakan Kartu Debit dan Kredit di Tiket.com, Shopee, Tokopedia, Blibli dan merchant lainnya, hingga suku bunga deposito spesial 4.10% p.a. Untuk para pelaku usaha, buka rekening badan usaha PT Perorangan secara online, berhadiah hingga Rp800 Ribu. Info lengkap dapat dilihat di web.ocbc.id/hutocbc85. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kedekatan OCBC dengan nasabah, sekaligus mengajak mereka untuk turut merayakan perjalanan dan kepercayaan yang telah terbangun selama ini.

Pendekatan berbasis kebutuhan ini menjadi bagian dari strategi OCBC dalam memperkuat fundamental bisnis di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Fokus pada inovasi layanan, pemanfaatan teknologi, serta kualitas pengalaman nasabah menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Strategi tersebut tercermin dalam kinerja keuangan sepanjang tahun 2025. OCBC mencatatkan laba bersih sebesar Rp5,1 triliun, didukung oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang solid. Dana pihak ketiga juga tumbuh dengan kuat, mencerminkan kepercayaan nasabah yang terus terjaga. Sementara itu, kualitas aset tetap terkelola dengan baik, dengan rasio kredit bermasalah yang berada pada level terkendali.

Kinerja ini semakin diperkuat oleh posisi likuiditas dan permodalan yang solid. Dengan rasio likuiditas dan kecukupan modal yang berada pada level sehat, OCBC memiliki ruang yang memadai untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong ekspansi bisnis secara konsisten ke depan.

Sebagai bagian dari OCBC Group, OCBC juga memanfaatkan kekuatan jaringan regional yang menjangkau berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Tiongkok. Konektivitas ini membuka akses layanan perbankan lintas negara yang lebih seamless, baik untuk kebutuhan personal maupun bisnis, sekaligus memperkuat kapabilitas dalam menghadirkan solusi finansial yang komprehensif dengan standar internasional.

"Fokus kami adalah memastikan setiap inovasi yang dihadirkan benar-benar relevan dengan kebutuhan nasabah, baik individu maupun pelaku usaha. Kami percaya bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan fondasi yang kuat, didukung oleh kepercayaan nasabah, disiplin dalam pengelolaan risiko, serta kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan," ujar manajemen OCBC.

Ke depan, OCBC akan terus melangkah dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko, sembari tetap mendorong inovasi dan pertumbuhan. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan ekspansi, sekaligus memastikan setiap langkah memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.

Dengan fondasi yang kuat, konektivitas regional, serta komitmen terhadap inovasi dan layanan, OCBC Indonesia terus menghadirkan solusi perbankan yang relevan—hari ini dan di masa yang akan datang.

Tentang OCBC

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) didirikan di Bandung pada 1941 dengan nama Nederlandsch Indische Spaar en Deposito Bank. Selama lebih dari 84 tahun perjalanan, Bank mengalami beberapa kali perubahan nama menjadi 'Bank NISP', kemudian 'Bank OCBC NISP', hingga pada 14 November 2023 lalu, nama merek dan logo menjadi 'OCBC'. Per tanggal 31 Desember 2025, OCBC melayani nasabah melalui 202 jaringan kantor di 54 kota di Indonesia. Selain itu, nasabah juga dapat bertransaksi melalui 521 ATM OCBC, sekitar 90.000 jaringan ATM di Indonesia, dan sekaligus terhubung dengan lebih dari 450 jaringan ATM OCBC Group di Singapura dan Malaysia. OCBC pun melayani nasabah melalui berbagai channel digital, termasuk mobile banking dan internet banking – baik untuk individu maupun korporasi. OCBC merupakan salah satu bank dengan peringkat kredit tertinggi di Indonesia yakni peringkat AAA(idn)/stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Website: www.ocbc.id

SOURCE PT Bank OCBC NISP Tbk