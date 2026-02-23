Rockwell Automation Perkuat Keamanan Siber Industri Melalui Peresmian Security Operations Center Baru di Singapura

Fasilitas baru ini merupakan bagian dari jaringan global Managed Security Services Rockwell Automation. SOC menyediakan pemantauan real-time selama 24 jam, deteksi ancaman tingkat lanjut, serta respons insiden yang cepat melalui kapabilitas SecureOT™ Security Monitoring and Response. Dirancang untuk sistem teknologi informasi (IT) dan teknologi operasional (OT) yang semakin terkonvergensi, SOC membantu perusahaan industri mendeteksi, merespons, dan memulihkan sistem secara lebih cepat dan efektif dari insiden keamanan siber.

Berlokasi di kantor pusat Asia Pasifik Rockwell Automation di Singapura, SOC berfungsi sebagai pusat regional untuk layanan Managed Detection and Response (MDR). Fasilitas ini mengintegrasikan pengumpulan data lintas vendor, analisis ancaman siber yang kontekstual, serta prioritisasi berbasis risiko. Melalui pendekatan ini, tim industri dapat menangani titik kerentanan yang paling kritis di lingkungan yang kompleks dan multivendor, serta memberikan respons cepat dan melakukan pemulihan sistem secara terarah dengan dukungan pakar keamanan siber Rockwell.

"Keamanan siber kini tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital," ujar Marcelo Tarkieltaub, Regional Director, Asia Tenggara, Rockwell Automation. "SOC regional terbaru kami di Singapura mencerminkan komitmen untuk membantu pihak produsen menghubungkan, mengotomatisasi, dan melindungi aktivitas operasional secara menyeluruh. Dengan memiliki berbagai kapabilitas dalam satu lokasi, kami dapat berkolaborasi lebih erat dan merespons secara lebih cepat sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat untuk aktivitas operasional yang berperan penting bagi pelanggan. Fasilitas ini juga membantu pelanggan untuk menguji dan mempelajari kapabilitas kami sebagai langkah penting ketika memilih mitra keamanan siber yang tepat."

Ia menambahkan, "Peresmian SOC regional juga memperkuat peran Singapura sebagai pusat keamanan siber di kawasan. Kami menantikan kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga pemerintah, institusi akademik, dan mitra industri untuk meningkatkan daya tahan industri, serta mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber. Saat ini, kami juga telah merekrut sejumlah profesional muda berlatar belakang keamanan siber untuk mendukung klien global di bidang keamanan industri."

Perusahaan di Asia Pasifik menghadapi ancaman yang semakin meningkat, seperti peretasan data, pemerasan, dan serangan ransomware. Tren ini sejalan dengan peran penting kawasan ini dalam rantai pasok global, serta posisinya sebagai pusat teknologi dan manufaktur. Rockwell Automation's 10th Annual 2025 State of Smart Manufacturing Report mengungkap, keamanan siber kini menjadi risiko eksternal terpenting kedua bagi pihak produsen di Asia Pasifik. Hampir separuh responden berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk memenuhi kebutuhan keamanan siber dalam satu tahun ke depan.

SOC Rockwell Automation memanfaatkan teknologi Security Orchestration, Automation and Response (SOAR), platform teknologi yang memadukan otomatisasi, AI, dan analisis untuk menyederhanakan serta mempercepat respons terhadap ancaman siber. Dengan teknologi ini, layanan MDR Rockwell memberikan visibilitas terpadu atas insiden dan respon keamanan siber di berbagai lokasi, termasuk bagi produsen global yang harus memantau lebih dari 100 lokasi operasional.

Sejalan dengan ambisi nasional Singapura untuk membangun ekonomi digital yang aman, fasilitas ini melengkapi kolaborasi Rockwell dengan Cyber Security Agency of Singapore (CSA) dan mitra industri untuk meningkatkan tingkat kematangan keamanan siber industri di kawasan. SOC juga akan menjadi lokasi pelatihan dan simulasi bagi pelanggan untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai cara menghadapi skenario ancaman OT di dunia nyata.

SOC terbaru ini memperkuat SecureOT™ Solution Suite dari Rockwell Automation yang mencakup layanan Strategic Advisory, Managed Industrial Networking and Infrastructure, Asset Management, Risk and Vulnerability Management, serta Incident Response.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) adalah pemimpin global dalam otomatisasi industri dan transformasi digital. Kami menghubungkan imajinasi manusia dengan potensi teknologi untuk memperluas batas kemampuan yang dapat dicapai manusia, menjadikan dunia lebih produktif dan berkelanjutan.. Berkantor pusat di Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation memiliki sekitar 26.000 professional yang ahli memecahkan masalah dan berdedikasi terhadap pelanggan di lebih dari 100 negara per akhir tahun fiskal 2025. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana cara kami dalam mewujudkan The Connected Enterprise® bagi Perusahaan industri, silakan kunjungi www.rockwellautomation.com.

