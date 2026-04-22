Rockwell Automation Hadirkan Pemimpin Industri di ROKLive Jakarta 2026, membentuk Masa Depan Operasi Industri

Menyoroti inovasi di bidang AI, digitalisasi, dan manajemen energi, ajang ini membahas teknologi baru yang mengubah perindustrian di Indonesia

JAKARTA, Indonesia, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, perusahaan terbesar di dunia yang bergerak di sektor otomatisasi industri dan transformasi digital, menyelenggarakan ROKLive Jakarta 2026 pada 22 April di The Westin Jakarta. Acara ini menjadi ajang utama yang digelar Rockwell Automation di Indonesia bagi pelanggan dan mitra. ROKLive Jakarta mempertemukan pemimpin industri dan pakar teknologi untuk membahas pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), digitalisasi, dan analitik canggih dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan di tengah kompleksitas industri.

Program ROKLive Jakarta 2026 mencakup sesi presentasi, diskusi panel bersama pelanggan, laboratorium praktik, serta pameran solusi. Rangkaian sesi ini menampilkan penerapan nyata teknologi seperti solusi keamanan siber, kemampuan digital twin, platform visualisasi canggih, hingga teknologi manajemen energi.

ROKLive Jakarta melibatkan hampir 400 profesional industri dari berbagai sektor utama di Indonesia, mulai dari makanan dan minuman, consumer packaged goods (CPG), minyak dan gas, pertambangan, kimia, pusat data, hingga energi. Kehadiran praktisi lintas-sektor ini mencerminkan kebutuhan solusi teknologi mutakhir yang semakin meningkat di lanskap industri nasional.

Acara ini juga menghadirkan presentasi khusus dari Emmy Suryandari, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian Indonesia, yang membahas masa depan sektor manufaktur Indonesia, serta peran teknologi dan inovasi dalam mempercepat transformasi industri.

"Pelaku industri manufaktur menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks, mulai dari gangguan rantai pasok hingga tuntutan produktivitas," ujar Marcelo Tarkieltaub, Regional Vice President, Asia Tenggara, Rockwell Automation. "Teknologi seperti AI, analitik canggih, dan digitalisasi membantu perusahaan beroperasi lebih lincah dan berbasiskan data. ROKLive Jakarta menjadi wadah bagi pelaku industri untuk mempelajari peran teknologi dalam mendorong inovasi, memperkuat daya tahan, dan membuka peluang pertumbuhan baru."

Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pasar industri yang paling dinamis di Asia Tenggara. Sektor manufaktur menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus berperan penting dalam peta jalan pemerintah Making Indonesia 4.0 guna mempercepat transformasi digital dan adopsi teknologi di sektor-sektor prioritas.

Tentang Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK ) adalah pemimpin global dalam otomatisasi industri dan transformasi digital. Kami menghubungkan imajinasi manusia dengan potensi teknologi untuk memperluas batas kemampuan yang dapat dicapai manusia, menjadikan dunia lebih produktif dan berkelanjutan. Berkantor pusat di Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation memiliki sekitar 26.000 profesional yang ahli memecahkan masalah dan berdedikasi terhadap pelanggan di lebih dari 100 negara per akhir tahun fiskal 2025. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana cara kami dalam mewujudkan The Connected Enterprise® bagi Perusahaan industri, silakan kunjungi www.rockwellautomation.com .

