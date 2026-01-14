Rokid Semakin Gencar Berekspansi di Gerai Ritel Global, Merambah Sejumlah Gerai Ritel Fisik di Asia dan Eropa

Ekspansi ini menyusul momentum global yang positif sepanjang tahun lalu, serta penampilan sukses Rokid di CES 2026. Pencapaian tersebut didukung oleh rekor kinerja urun dana (crowdfunding), ekosistem yang semakin banyak digunakan, serta konsumen yang kian meminati kacamata AI yang praktis untuk penggunaan sehari-hari.

Memperluas Jangkauan di Gerai Ritel Global

Sebagai bagian dari strategi penjualan di gerai ritel, Rokid telah hadir di sejumlah kawasan komersial bergengsi:

Inggris (November): Pada November 2025, Rokid merambah Selfridges, salah satu department store yang paling prestisius di Inggris. Langkah ini menjadi perkembangan penting dalam ekspansi ritel Rokid di Eropa sehingga memperkuat posisinya di segmen premium.

Filipina (Desember) : Rokid resmi membuka pop-up island store di SMX Mall of Asia (MOA) , salah satu mal terbesar di Asia. Gerai ini mulai beroperasi pada 21 Desember 2025 sebagai salah satu gerai ritel fisik Rokid di Asia Tenggara.

Taiwan, Tiongkok (Desember): Rokid juga merambah pasar Taiwan pada Desember 2025 melalui program urun dana ( crowdfunding ) di platform zeczec dengan nilai yang melampaui NT$62 juta . Program ini menduduki peringkat No. 1 di seluruh kategori pada 2025 dan tercantum dalam daftar 10 proyek dengan nilai pendanaan tertinggi sepanjang sejarah platform tersebut.

Hong Kong, Tiongkok (Januari): Rokid meluncurkan gerai khusus yang berkolaborasi dengan Optical 88 di pusat perbelanjaan SOGO Kai Tak. Gerai ini akan dibuka di atrium utama pada 6–20 Januari, kemudian berpindah ke lokasi permanen di lantai 3 mulai 21 Januari, di salah satu pusat ritel paling ternama di Hong Kong.

Rokid Ai Glasses Style

Rokid Ai Glasses Style merupakan bagian dari lini produk kacamata AI siap pakai untuk konsumen. Rokid merancang produk ini dengan mengutamakan kenyamanan, personalisasi, dan kemudahan penggunaan sehari-hari. Produk ini menjadi alternatif praktis bagi kacamata pintar Meta Ray-Ban, dengan desain ringan (38,5 gram), bergaya fesyen, serta mendukung interaksi AI global secara hands-free, penerjemahan seketika (real-time), dan asisten pintar melalui pendekatan ekosistem terbuka.

Desain yang lebih ringan : Hanya seberat 38,5 gram, Style mengutamakan kenyamanan untuk pemakaian jangka panjang sehari-hari.

Akses AI global : Asisten AI dan penerjemahan seketika beroperasi secara lintaswilayah melalui ekosistem multi-LLM Rokid yang bersifat terbuka.

Dukungan lengkap untuk resep kacamata : Rokid menawarkan salah satu solusi lensa dengan resep dokter terlengkap pada kategorinya, mendukung berbagai kebutuhan penglihatan.

Harga bersaing: Rokid Ai Glasses Style dibanderol mulai dari US$299 dengan opsi paket seharga US$389, jauh lebih terjangkau dibandingkan produk Meta Ray-Ban yang sekelas, sehingga mempermudah konsumen yang ingin mencoba kacamata AI untuk penggunaan harian.

Rokid AI Glasses Style resmi tersedia untuk konsumen mulai 19 Januari 2026. Produk ini melengkapi portofolio produk Rokid bersama produk unggulan kacamata pintar AI & AR, serta menegaskan komitmen Rokid untuk menghadirkan perangkat wearable AI yang mudah diakses melalui gerai daring dan luring.

Membangun Jaringan Penjualan Ritel Global

Program aktivasi jaringan ritel di Asia dan Eropa mencerminkan strategi Rokid dalam memadukan pengalaman gerai ritel fisik dengan visibilitas merek global. Pendekatan tersebut membantu konsumen yang ingin mencoba langsung kacamata AI melalui demo langsung dan interaksi terpandu.

Inisiatif ini juga mendukung visi jangka panjang Rokid untuk memperluas tingkat penggunaan kacamata AI di pasar internasional, meningkatkan layanan lokal, serta mempererat kemitraan dengan peritel terkemuka di seluruh dunia.

"Kehadiran Rokid di jaringan gerai ritel premium merupakan langkah penting untuk menjadikan kacamata AI sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari," ujar Yuanfang Long, Head, Global Operations, Rokid. "Bekerja sama dengan destinasi belanja dan mitra optik terkemuka di berbagai wilayah, kami membuka semakin banyak kesempatan bagi konsumen yang ingin mencoba Rokid Glasses dan mempelajari integrasi produk wearable AI dalam rutinitas harian."

Tentang Rokid

Berdiri pada 2014, Rokid merupakan pelopor augmented reality (AR) dan AI di pasar global. Rokid mengembangkan kacamata pintar (smart glasses) yang berorientasi pada manusia dan mengintegrasikan teknologi pintar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu inovator paling awal di industri ini, Rokid dikenal sebagai perusahaan pertama yang menghadirkan kacamata pintar dengan akses AI global terbuka. Kacamata pintar ini mampu melakukan penerjemahan seketika (real-time) dan interaksi AI secara lintasplatform dan wilayah.

Rokid melayani konsumen, pengembang aplikasi, dan korporasi di seluruh dunia, serta mengelola komunitas pengembang XR terbesar di Tiongkok, mencakup lebih dari 20.000 pengembang terdaftar dan 5.000 mitra perusahaan. Diakui atas keunggulan rekayasa dan desainnya, Rokid telah meraih CES Innovation Award selama tiga tahun berturut-turut dan German iF Design Award sebanyak lima kali.

Informasi selengkapnya: https://global.rokid.com/

