Sambut Libur Akhir Tahun, Belasan Mitra Wonderful Indonesia Berikan Promo Aktivasi 12.12

Selain itu, BNI memprediksi bahwa volume transaksi saat periode libur Nataru akan meningkat 9%-12% dibandingkan bulan biasa. Sedangkan Bank Mandiri mengalokasikan uang tunai sebanyak Rp 26 Triliun, atau meningkat 4,6% dibanding tahun lalu, dikutip dari Kompas.com. Lonjakan ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan belanja, perjalanan, dan persiapan perayaan Nataru.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya di Jakarta (12/12/2024) menyampaikan aktivasi ini penting untuk menunjukan komitmen kolaborasi Wonderful Indonesia dan para mitra co-branding, baik kampanye melalui kanal Kemenpar maupun milik mitra masing-masing.

"Aktivasi 12.12 adalah program kolaborasi keenam sepanjang tahun 2024 yang diinisasi hanya oleh Wonderful Indonesia, belum termasuk inisiatif yang muncul dari para mitra co-branding. Ini menunjukan komitmen dan energi yang tinggi dari mitra co-branding, untuk terus berkontribusi terhadap sektor pariwisata bersama Wonderful Indonesia," kata Ni Made Ayu Marthini.

Tahun ini, kerjasama kemitraan co-branding Wonderful Indonesia telah menginisiasi berbagai program seperti Wonderful Indonesia Berkah, School Break di 4 kota, Pesona Promo Merdeka, Pesona Indonesia Punya Kuis, Road to Mandalika, aktivasi 11.11 baik secara online maupun offline 4 kota, aktivasi Keep the Wonder x Co-branding Wonderful Indonesia, dan lain-lain. Dalam setiap aktivasi, belasan hingga puluhan mitra co-branding turut berpartisipasi dalam kampanye yang mengikutsertakan Wonderful Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Yohanes De Brito Titus Haridjati selaku Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenpar mengatakan tujuan dari diselenggarakan program ini. "Variasi produk yang ditawarkan lewat Wonderful Indonesia dan para mitra co-branding, memberikan banyak pilihan bagi masyarakat dan wisatawan," ujarnya. Para mitra co-branding yang berpartisipasi memang berasal dari latar belakang industri yang beragam.

Pada program Aktivasi 12.12 ini, para mitra co-branding melakukan promosi produk maupun jasa mereka melalui dua akun media sosial milik Kemenpar, yaitu Pesona Indonesia dan Creative Indonesia. Promo ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya dalam rangka persiapan mendekati masa libur natal dan tahun baru yang sebentar lagi akan tiba. Aktivasi 12.12 juga merupakan upaya riding the wave dalam rangka Hari Belanja Online Nasional yang diperingati setiap tahun dan menghasilkan trafic yang besar di berbagai lokapasar. Dengan turut serta mengambil bagian dalam momentum tersebut, Kemenpar berharap dapat membantu amplifikasi promosi para mitra co-branding Wonderful Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah perjalanan sebesar 4,83% oleh wisatawan nusantara pada Juli 2024 dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain jumlah perjalanan, kenaikan juga terjadi pada pengeluaran masyarakat dari tahun ke tahun. Tercatat di 2019 pengeluarannya adalah Rp 960,79 ribu, di 2020 Rp 1,55 juta, di 2021 Rp 2,40 juta, di 2022 Rp 2,42 juta dan di 2023 meningkat jadi Rp 2,57 juta. Program aktivasi 12.12 ini harapannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi beberapa jenis produk dan jasa.

Sumber Data:

https://www.dephub.go.id/post/read/rakor-persiapan-nataru-2024-2025,-potensi-pergerakan-masyarakat-capai-110,67-juta-orang

https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-persiapan-sejumlah-perbankan-hadapi-lonjakan-transaksi-selama-libur-nataru

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7520629/orang-ri-habiskan-uang-lebih-banyak-untuk-liburan-ini-buktinya .

SOURCE The Indonesian Ministry of Tourism