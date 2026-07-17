SCIE Menunjukkan HILO WAVE® Mendukung Regenerasi Struktur Kulit Tanpa Memicu Respons Peradangan

HILO WAVE® memanfaatkan teknologi eksklusif Dual Hyaluronic Acid Complex (DHC®) milik HIGHER Corporation yang memadukan asam hialuronat berbobot molekul tinggi dan rendah. Kombinasi tersebut mendukung regenerasi kulit sambil meminimalkan respons peradangan.

Studi berjudul "Regenerative Skin Remodeling by a Dual Hyaluronic Acid Hybrid Complex in Multimodal Preclinical Models" tersebut merupakan hasil kolaborasi penelitian internasional yang dipimpin Departemen Dermatologi Rumah Sakit Severance, Universitas Yonsei.

Berbeda dari pendekatan biostimulasi kolagen konvensional yang mengandalkan respons peradangan lokal, penelitian ini menelaah mekanisme biologis DHC® dan kemampuannya mendukung regenerasi struktur kulit melalui pendekatan berbasis biomaterial.

Hasil penelitian praklinis menunjukkan viabilitas fibroblas yang tetap stabil, peningkatan aktivitas matriks ekstraseluler (extracellular matrix/ECM), kapasitas antioksidan yang lebih baik, serta peningkatan berbagai penanda yang berkaitan dengan fungsi pelindung kulit. Peneliti juga tidak menemukan respons peradangan yang signifikan pada model hewan sehingga mendukung profil keamanan biologis DHC® yang baik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa DHC® dapat mendorong sintesis kolagen dan regenerasi jaringan dengan mengatur lingkungan mikro kulit dan meminimalkan peradangan yang tidak diperlukan. Hasil ini memberikan dasar ilmiah yang mendukung mekanisme regeneratif HILO WAVE®.

"Publikasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi ilmiah HILO WAVE®," ujar juru bicara HIGHER Corporation. "Tenaga medis semakin membutuhkan pilihan terapi yang didukung bukti ilmiah. Untuk itu, kami terus berkomitmen menghasilkan data ilmiah dan klinis berkualitas tinggi yang mendukung aspek keamanan, mekanisme kerja, serta manfaat klinis dari Dual-HA Technology."

Melanjutkan upaya tersebut, HIGHER Corporation akan menggelar HILO WAVE® Global Webinar pada 12 Agustus 2026. Webinar ini akan membahas protokol perawatan berbasis bukti ilmiah, menghadirkan demonstrasi tindakan secara langsung, serta sesi tanya jawab interaktif bersama Dr. Kyung Tae Bae.

Pendaftaran webinar terbuka bagi tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik resmi.

Informasi lebih lanjut dan registrasi:

https://higher-webinar.com/

Tentang HIGHER Corporation

HIGHER Corporation merupakan perusahaan estetika medis asal Korea Selatan yang mengembangkan estetika regeneratif melalui teknologi eksklusif, riset ilmiah, dan edukasi tenaga medis. Perusahaan ini mendorong perkembangan berbagai solusi estetika inovatif dan mendukung praktik klinis berbasis bukti ilmiah melalui berbagai program edukasi dan kolaborasi internasional.

Informasi selengkapnya: https://www.highercorp.co.kr/

SOURCE HIGHER Corporation