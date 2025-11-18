Shanghai Berkolaborasi dengan Agoda, Luncurkan Program Promosi Eksklusif untuk Wisatawan Asia Tenggara dan Timur Tengah yang Memesan Hotel di Shanghai Lewat Agoda

Promosi promosi ini mencakup lebih dari 3.000 hotel berkualitas yang berada di dekat kawasan komersial populer seperti the Bund, Xintiandi, dan Lujiazui, serta objek wisata utama termasuk Shanghai Disney Resort dan Zhujiajiao. Para wisatawan dapat menjelajahi keindahan klasik Yuyuan Garden, berjalan-jalan di Nanjing Road Pedestrian Street, atau menikmati petualangan di Shanghai Disney Resort.

Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Shanghai, kemitraan ini memanfaatkan platform digital untuk mempermudah wisatawan asing yang berasal dari pasar-pasar baru. Kemitraan ini juga akan meningkatkan nilai belanja wisatawan asing dan mengangkat pesona kota Shanghai. Head, Greater China, Agoda, menambahkan bahwa Agoda akan memberikan kemudahan melalui layanan pemesanan hotel bagi wisatawan di ketujuh negara tersebut, termasuk antarmuka multibahasa dan opsi pembayaran lokal.

Program promosi ini berlangsung hingga Januari 2026. Untuk melihat daftar lengkap hotel yang berpartisipasi, wisatawan dapat mengunjungi situs atau aplikasi Agoda dan mencari "Shanghai Promotion".

Tautan: https://www.agoda.com/c/ThisisShanghai?ds=rz%2B96%2FUM3UfxH1u9

SOURCE Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism