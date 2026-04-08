Simon Lan, Co-founder, eclicktech, Tampil sebagai Pembicara di Ajang Global Corporate Image Summit Forum

Simon Lan, Co-founder, eclicktech, memenuhi undangan dalam subforum bertajuk "Tantangan dan Solusi Komunikasi bagi Perusahaan Teknologi yang Ingin Mendunia". Di sesi ini, ia berbagi perspektif mengenai langkah yang dapat ditempuh perusahaan Tiongkok untuk meningkatkan branding global dan memperkuat dampak komunikasi internasional.

Di tengah globalisasi yang semakin menyatu dengan ekonomi digital, komunikasi internasional di sektor budaya turut meningkatkan soft power budaya nasional Tiongkok dan mendorong pertumbuhan cultural trade. Setelah ekonomi digital global berkembang pesat, dan dukungan kebijakan semakin kuat untuk digitalisasi sektor budaya, kehadiran AI generatif membuka peluang baru bagi produk dan layanan budaya yang ingin merambah pasar serta menjangkau audiens internasional secara lebih efektif dan terukur.

Sebagai perusahaan yang mengekspor budaya nasional dan menyediakan layanan digital terkemuka di Tiongkok, eclicktech ikut mempromosikan budaya Tiongkok di tingkat global. eclicktech memanfaatkan teknologi digital mutakhir seperti AI dan machine learning untuk membantu produk dan layanan budaya memasuki pasar internasional, serta memperluas jangkauan global.

Dalam forum tersebut, Simon Lan mengatakan: "Selama bertahun-tahun mendukung program komunikasi internasional Xi'an, kami menggunakan sarana analisis data dan kemampuan AI untuk meningkatkan struktur konten dan efisiensi distribusi IN XI'AN. Kami membangun matriks komunikasi budaya global dan mengeksplorasi pendekatan inovatif yang mengintegrasikan AI generatif dalam menyampaikan kisah tentang budaya kota ini—menggunakan AI dan teknik pemasaran guna mendukung industri budaya agar mendunia. Kini, kita berada dalam momen yang tepat untuk mengintegrasikan AI dengan globalisasi budaya. eclicktech akan terus memperkuat kemampuan kreatif dan mengembangkan sistem pemasaran cerdas, mendorong peningkatan teknologi digital dan cerdas dalam komunikasi budaya global, serta memberikan momentum baru bagi pengembangan berkualitas tinggi dalam globalisasi budaya."

