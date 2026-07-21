Solusi Optik dan DCI Ribbon Memungkinkan PT Jala Lintas Media (JLM) Memanfaatkan Kapasitas Jaringan Bawah Laut dan Metro Antara Indonesia dan Singapura

Menyediakan konektivitas pusat data yang dapat ditingkatkan, kapasitas lebih besar, dan pengurangan konsumsi daya

PLANO, Texas, 22 Juli, 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN) adalah perusahaan terdepan di dunia di bidang teknologi komunikasi di waktu nyata, solusi routing IP dan jaringan optik. Hari Ribbon mengumumkan bahwa PT Jala Lintas Media (JLM), salah satu penyedia layanan terkemuka di Indonesia, memanfaatkan platform Apollo milik Ribbon untuk penerapan jaringan DWDM baru yang menghubungkan Indonesia dan Singapura. JLM juga memanfaatkan solusi Data Center Interconnect (DCI) milik Ribbon untuk menyediakan konektivitas kapasitas tinggi dan yang dapat ditingkatkan bagi beban kerja AI dan komputasi awan. Penerapan ini menandai fase pertama dari ekspansi jaringan lebih luas dengan dukungan PT Mahavira System Integra.

"Ribbon memadukan teknologi canggih dengan pelaksanaan yang luar biasa," kata Victor Irianto, Pendiri dan Komisaris Utama JLM. "Di antara semua solusi yang kami evaluasi, solusi mereka adalah yang tercanggih secara teknis. Selain memiliki jejak infrastruktur yang lebih ringkas dan konsumsi daya lebih rendah, solusi tersebut juga menawarkan proses pengiriman, implementasi, pengujian, dan integrasi yang tercepat. Dengan kemampuan DCI Ribbon yang kini menghubungkan pusat data di Indonesia dan Singapura, kami siap meningkatkan jaringan secara efisien sekaligus memberikan nilai lebih besar kepada pelanggan kami."

JLM memanfaatkan platform jaringan optik modular Apollo 9608 yang tangguh dan sangat serbaguna dari Ribbon untuk penggunaan di jaringan metro, jaringan inti, dan Data Center Interconnect (DCI). Sebagai bagian utama dalam solusi DCI yang terdepan dari Ribbon, Apollo 9608 menawarkan skalabilitas yang luar biasa, performa berkepadatan tinggi, dan konsumsi daya yang rendah sehingga mendukung perluasan jaringan yang efisien dan hemat biaya.

"Menawarkan teknologi terbaik saja tidak lagi cukup dalam kondisi saat ini. Penyedia layanan menghadapi waktu implementasi lebih lama sehingga dapat memengaruhi peluang pendapatan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan," kata Mickey Wilf, Kepala Penjualan Wilayah ASEAN di Ribbon. "Ribbon memadukan inovasi optik berkinerja tinggi dengan penerapan cepat dan keahlian DCI yang telah teruji. Kami bangga dapat mendukung JLM dalam memperluas infrastruktur jaringannya dan memperkuat konektivitas antara pusat datanya di Indonesia dan Singapura."

Tentang Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) adalah penyedia global di bidang perangkat lunak komunikasi suara, solusi routing IP dan jaringan optik bagi penyedia layanan telekomunikasi tetap maupun seluler, perusahaan, sektor infrastruktur kritis dan sektor pertahanan. Kami mendukung pelanggan dalam Perjalanan Menuju Jaringan Otonom dengan memanfaatkan platform otomatisasi AIOps dan teknologi Agentic AI terbaru agar mereka dapat menghadirkan pengalaman lebih baik bagi pelanggan, menekan biaya operasional, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Ribbon, kunjungi rbbn.com.

Informasi Penting Mengenai Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Informasi dalam siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai peristiwa mendatang yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Selain pernyataan fakta sejarah, semua pernyataan dalam siaran pers ini merupakan pernyataan berpandangan ke depan, termasuk pernyataan mengenai manfaat yang diharapkan dari penggunaan produk Ribbon Communication. Hasil sebenarnya yang dicapai Ribbon Communications mungkin jauh berbeda dari yang diperkirakan dalam pernyataan berpandangan ke depan ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai risiko dan ketidakpastian terkait bisnis Ribbon Communications, harap lihat bagian "Faktor Risiko" dalam laporan tahunan atau triwulanan terbaru dari Ribbon Communications yang diajukan ke SEC. Pernyataan berpandangan ke depan hanya mewakili pandangan Ribbon Communications pada tanggal dibuat dan tidak boleh dianggap mewakili pandangan Ribbon Communications pada tanggal setelahnya. Meskipun mungkin Ribbon Communications memutuskan untuk memperbarui pernyataan berpandangan ke depan suatu saat nanti, Ribbon Communications secara tegas menolak kewajiban melakukannya.

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SOURCE Ribbon Communications Inc.