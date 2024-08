Sunway Medical Centre, Sunway City Raih Akreditasi JCI

Rumah sakit swasta tingkat empat yang terbesar di Malaysia ini menjadi rumah sakit pertama di negara tersebut yang meraih tiga akreditasi terkemuka

SUBANG JAYA, Malaysia, 19 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- Sunway Medical Centre, Sunway City (SMC) berhasil meraih Akreditasi Joint Commission International (JCI) yang bergengsi dan diakui di seluruh dunia. Dengan akreditasi ini, SMC menjadi rumah sakit pertama di Malaysia yang telah memperoleh tiga akreditasi terkemuka, termasuk Australian Council on Healthcare Standards (ACHS) dan Malaysian Society for Quality in Health (MSQH) sehingga memperkuat keunggulan layanan kesehatan rumah sakit tersebut. Pencapaian penting ini melambangkan komitmen SMC dalam menyediakan layanan kesehatan kelas dunia, serta mempertahankan standar tertinggi dari sisi layanan dan keselamatan pasien.