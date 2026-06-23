Taylor's University Tempati Jajaran 1% Universitas Terbaik Dunia

Peringkat tersebut mencerminkan komitmen Taylor's dalam menghadirkan program pendidikan yang relevan, bertaraf global, dan berorientasi masa depan. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang merombak berbagai industri dan dunia kerja, Taylor's terus mengembangkan pendekatan pendidikan yang mengutamakan peran manusia dengan dukungan AI. Dengan pendekatan ini, Taylor's membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan praktis yang dibutuhkan di era yang terus berubah.

Salah satu implementasi strategi tersebut adalah kerangka pembelajaran Hybrid Flexible (HyFlex) yang menyatukan sesi tatap muka, virtual, dan mandiri dalam satu pengalaman yang saling terhubung. Taylor's memandang AI bukan sebagai pengganti proses belajar-mengajar, melainkan sebagai teknologi yang dapat meningkatkan personalisasi dalam pembelajaran, memperkuat keterlibatan mahasiswa, serta memperluas pengalaman belajar di luar ruang kelas.

"Hasil positif yang dicapai para lulusan Taylor's membuktikan kemampuan mereka untuk belajar, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah di tengah perubahan yang berlangsung cepat. Ketika teknologi mengubah cara manusia mengakses dan menerapkan ilmu pengetahuan, Taylor's berkomitmen menghadirkan pendidikan yang berpusat pada manusia dengan dukungan AI. Kami memadukan metode pembelajaran yang dipersonalisasi dengan pengalaman praktis untuk membentuk lulusan yang memiliki rasa ingin tahu, kelincahan berpikir, dan kemampuan manusiawi yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan," ujar Profesor Barry Winn, Vice Chancellor & President, Taylor's University.

Ke depan, Taylor's akan terus mengembangkan pengalaman belajar yang lebih personal, relevan dengan kebutuhan industri, dan berorientasi pada tujuan yang jelas. Taylor's juga berfokus membekali mahasiswa dengan kemampuan yang tidak tergantikan teknologi agar tetap relevan di masa depan yang semakin dipengaruhi AI.

Informasi lebih lanjut mengenai Taylor's University dan berbagai program pendidikannya tersedia melalui situs resmi.

Tentang Taylor's University

Taylor's University merupakan universitas swasta yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Dalam QS World University Rankings 2027, Taylor's menempati posisi ke-272 dunia dan jajaran 1% universitas terbaik secara global. Selain itu, Taylor's juga berada di peringkat ke-27 Asia dalam QS Asia University Rankings 2026. Taylor's terus berperan mengembangkan sumber daya manusia Malaysia dan memiliki jaringan lebih dari 100.000 alumni, banyak di antaranya telah menjadi pemimpin di berbagai bidang.

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