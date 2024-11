Teknologi Inovatif dari Perusahaan Emas asal Shenzhen Tarik Perhatian Dunia

Di acara ini, Zhou Bingfeng, Peneliti dari Institute of Computer Science and Technology, Peking University, serta Head, Expert Group, Kinghood; serta, Liu Dongao, Deputy Director, ZKHC (Beijing), menunjukkan Certificate of the World's First Gold Recycle Smart Terminal, serta laporan evaluasi para pakar.

Laporan tersebut membuktikan inovasi Kinghood dalam teknologi daur ulang emas komersial yang meningkatkan efisiensi pengetesan emas, meningkatkan aspek keberlanjutan, serta aksesibilitas dan pengalaman pengguna.

Kinghood telah menjadi pembuat terobosan di industri sejak 2019, dan kini Kinghood meluncurkan Smart Gold Store pertama di dunia dengan mesin unik, "Gold ATM Terminal". Mesin ini mengintegrasikan pembelian, kustomisasi, dan layanan daur ulang dalam satu platform. Lewat mesin ini, produk emas berbobot ringan semakin relevan dengan konsumen muda.

Kinghood Smart Gold Store (International Version) resmi diluncurkan pada Juli 2024, dan cepat meraih pengakuan industri dengan memenangkan "Manufacturing Innovation Award" di ajang JWA Sustainability Awards 2024 yang digelar oleh Informa Markets Jewellery.

Versi internasional dari Smart Gold Store menggunakan perangkat keras canggih, termasuk timbangan elektronik yang sangat akurat, serta kompatibel dengan unit pengukuran yang banyak dipakai di seluruh dunia; serta, detektor universal dengan akurasi 0,01%. Sistem ini mendukung registrasi ponsel di 200+ negara, pembayaran dalam berbagai mata uang di 100+ negara, serta real-time price docking dengan pasar perdagangan emas internasional. Lebih lagi, sistem ini dapat dikustomisasi menurut berbagai jenis regulasi, metode pengukuran, dan bahasa di seluruh dunia.

Ke depan, Kinghood berkomitmen menyediakan layanan yang dirancang khusus menurut negara dan wilayah tertentu, serta meningkatkan kepuasan pelanggan lewat sistem layanan konsumen yang didukung AI.

Setelah membuka gerai di Makau, dan rencana gerai berikutnya di Hong Kong, Kinghood ingin meningkatkan keunggulan hingga melampaui wilayah-wilayah tersebut, serta memperkenalkan teknologi inovatif Tiongkok dalam instrumen emas kepada dunia.

Guan Enci, Chairman, New Green Box Pavilion Centre Limited, dan mitra Kinghood di Makau, berkomentar, "Kinghood terus meningkatkan kemajuan dalam sains, teknologi, dan kebudayaan. Smart Gold Store sukses mengintegrasikan penjualan ritel dan layanan daur ulang emas sehingga menjadi salah satu inovasi penting."

Huang Shikun, Chairman, Kinghood Group, menekankan dedikasi Kinghood pada inovasi dalam 18 tahun terakhir sejak pertama kali terbentuk. Dia juga mengemukakan teknologi dan produk mutakhir Kinghood yang membawa angin segar di industri emas. "Berkolaborasi dengan pelaku industri lain, Kinghood ingin menghadirkan era baru solusi emas pintar, serta membuat standar global dalam aspek keunggulan dan inovasi."

Tentang Kinghood Group

Berdiri pada 2006, Kinghood Group yang berbasis di Shenzhen adalah penyedia layanan industri terintegrasi yang meliputi seluruh rantai nilai industri perhiasan emas. Bisnis-bisnis utamanya bergerak dalam bidang daur ulang emas, penjualan emas secara ritel, serta kustomisasi produk.

