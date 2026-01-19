Terbuka dan Inklusif, Haikou Semakin Cepat Berkembang sebagai Pusat Seni Pertunjukan Internasional

HAIKOU, Tiongkok, 16 Januari, 2026 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Radio, Televisi, dan Olahraga Kota Haikou:

Konferensi Promosi Pusat Seni Pertunjukan Internasional bertajuk "Haikou on Stage, Dancing with the World" sukses digelar di Haikou. Mengusung tema "Budaya Memberdayakan Kota, Seni Menerangi Masa Depan," ajang ini memadukan pengalaman audiovisual imersif dengan sesi dialog industri yang mendalam. Ajang ini menghadirkan para profesional terkemuka dari sektor seni pertunjukan Tiongkok serta perwakilan dari 34 organisasi pertunjukan terkemuka di seluruh Tiongkok.

Haikou ingin berkembang sebagai pusat seni pertunjukan internasional, dan visi tersebut terus menunjukkan kemajuan sehingga meningkatkan kepercayaan di kalangan pelaku industri. Ajang ini tidak hanya menampilkan capaian Haikou dalam bidang seni pertunjukan, namun juga memaparkan rencana strategis ke depan. Haikou juga aktif mendorong transformasi industri—mulai dari pusat pertunjukan menjadi sumber konten kreatif—dengan mengembangkan sistem inkubasi konten orisinal yang berakar pada identitas budaya Hainan, serta platform yang menghubungkan ekspresi budaya Tiongkok dengan audiens global.

Untuk merangsang pasar dan mendorong penyelenggaraan pertunjukan, kompetisi, serta acara berskala besar, Haikou memperkenalkan berbagai insentif kebijakan guna mendukung pembangunan berkualitas tinggi di sektor budaya dan olahraga. Misalnya, penyelenggara konser internasional ternama yang digelar di Stadion Wuyuanhe memperoleh insentif hingga RMB 11 juta jika konser tersebut pertama kali berlangsung di Tiongkok, menarik lebih dari 40.000 penonton, menjual lebih dari 130.000 tiket, mencatat pendapatan dari penjualan tiket di atas RMB 200 juta, serta melibatkan lebih dari 10% penonton dari luar negeri.

Didukung kebijakan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP), Haikou terus memperkuat iklim yang terbuka dan inklusif. Bandara Internasional Haikou Meilan telah mengembangkan pusat layanan terpadu bagi wisatawan mancanegara sebagai layanan satu pintu untuk pariwisata, transportasi, komunikasi, dan pembayaran. Taksi kini menerima metode pembayaran dengan kartu bank asing, dan transaksi lintasnegara juga mudah dilakukan di gerai bebas bea. Seiring perluasan kebijakan bebas visa Tiongkok, Hainan saat ini memberikan fasilitas bebas visa bagi pengunjung dari 86 negara.

Didorong perkembangan Pelabuhan Perdagangan Bebas, Haikou semakin gencar berkembang sebagai pusat seni pertunjukan internasional, serta memperluas rute dan frekuensi penerbangan internasional. Pada 2025, Bandara Internasional Haikou Meilan mengoperasikan 47 rute penumpang internasional dan regional yang menjangkau Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara, dan Oseania.

Ke depan, Haikou akan semakin memperdalam integrasi "seni pertunjukan + pariwisata + konsumsi", serta membangun ekosistem industri yang lengkap, dan menghadirkan "model Haikou" yang khas bagi perkembangan budaya global.

SOURCE Haikou Municipal Bureau of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports