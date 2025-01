Thailand Sambut 2025 di CentralwOrld--"Times Square"-nya Asia--lewat Pesta Kembang Api yang Spektakuler

Malam Tahun Baru dibuka dengan lima pesta kembang api yang memukau, setiap pertunjukan mencerminkan konsep "Wheel" – Dreams, Odyssey, Poetic, Evolution, dan Wonders. Pesta kembang api ini melengkapi sederet pesan yang dimunculkan pada layar panOramix terbesar dunia, sedangkan debut Digital Art Toys turut menambah elemen kreatif dalam pesta hitung mundur menyambut tahun baru.

Suasana semakin meriah dengan sejumlah konser yang dipersembahkan artis-artis papan atas Thailand, termasuk PP-Krit, Billkin-Putthipong, Nont Tanont, dan JAYLERR x Ice Paris. Ikon soft power Thailand, "Moo Deng", ikut membuat penampilan kejutan yang menghebohkan pengunjung, bersama "Countdown Angels" Ling-Orm dan Freen-Becky, serta Miss Universe Thailand 2024, Opal Suchata, yang tampil pertama kalinya di panggung pesta hitung mundur menyambut tahun baru.

Artis-artis pendatang baru, seperti ZeeNunew, BUS (Because of You I Shine), PROXIE, PiXXiE, dan 4EVE, terus menambah kemeriahan. Sejumlah penampilan spesial, seperti dari Tattoo Colour, UrboyTJ, dan Tree Man Down, menutup pesta malam Tahun Baru dengan pertunjukan yang tak terlupakan.

Suasana pesta hitung mundur menyambut tahun baru juga terasa di seluruh Bangkok, sebab sejumlah lokasi penting di Bangkok menampilkan tayangan langsung acara tersebut, termasuk AIA Tower, Nana Intersection, dan Surasak Intersection. Secara bersamaan, ajang "Thailand Countdown 2025" turut digelar di lokasi-lokasi Central Pattana di seluruh Thailand, mulai dari Central Westgate di Bangkok hingga Chiang Mai dan Phuket.

Berkolaborasi dengan Tourism Authority of Thailand, Bangkok Metropolitan Administration, dan mitra-mitra perusahaan, pesta ini mencerminkan kemeriahan pesta tahun baru di seluruh Bangkok sehingga memperkokoh status kota ini sebagai destinasi global perayaan Tahun Baru.

Tautan : https://campaign.centralpattana.co.th/ctwbkkcountdown2025/

