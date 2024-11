The Ritz-Carlton, Bali Gelar Sesi Eksklusif "Taittinger Champagne Dinner" di The Beach Grill

Selama menikmati makan malam, para tamu akan dipandu oleh Billy Budiman, Brand Manager & Brand Ambassador, Taittinger Champagne Indonesia. Budiman akan membagikan kisah dan antusiasme yang berada di balik setiap botol Taittinger Champagne. Setiap kombinasi makanan telah dirancang agar meningkatkan pengalaman bersantap, serta melambangkan komitmen Taittinger terhadap keunggulan.

Para tamu akan disambut Taittinger Reserve Brut, diikuti Taittinger Prestige Rose Brut yang dipadukan hidangan segar Tuna Tataki. Jenis makanan kedua adalah Lobster Linguini yang bercita rasa legit, berpadu dengan Taittinger Prelude Grand Crus Brut. Jenis makanan ketiga, hidangan yang dipanggang dengan sempurna, Angus Beef, dipadukan 2017 Chateau Cissac Haut Medoc. Makan malam ditutup dengan Valrohna Bali Sakanti Chocolate Cake, dipadukan Taittinger Nocturne Sec.

"Kami gembira berkolaborasi dengan Taittinger untuk menggelar sesi makan malam eksklusif ini," ujar Go Kondo, General Manager, The Ritz-Carlton, Bali. "Kami mengajak para tamu agar menikmati pemandangan indah di Bali sekaligus mencicipi kuliner kelas dunia dan champagne premium sambil menatap keindahan Samudra Hindia."

Para tamu juga dapat memperoleh dan menukar poin Marriott Bonvoy dalam sesi eksklusif "Taittinger Champagne Dinner" ini.

Rincian Acara:

Jadwal: Jumat, 8 November 2024

Pukul: 6 sore – 10.30 malam.

Lokasi: The Beach Grill at The Ritz-Carlton, Bali

Reservasi: [email protected] dan https://www.thebeachgrillbali.com/

