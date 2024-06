THE RITZ-CARLTON, BALI MENGANGKAT GO KONDO SEBAGAI GENERAL MANAGER

Merintis karier sebagai management trainee, Go cepat menduduki jabatan operasional di bidang Food and Beverage. Berbekal dedikasi dan bakat kepemimpinan, kariernya terus menanjak hingga menempati beberapa posisi penting di sejumlah industri properti di Asia Pasifik.

Sebelum bergabung dengan The Ritz-Carlton Bali, Go menjabat General Manager di W Osaka dan sukses merintis hotel Jepang pertama di bawah naungan W Hotels. Sejumlah penghargaan prestisius juga diraih Go, antara lain "The Travel+Leisure Awards 2023" pada kategori "Best City Hotel" dan "Best General Manager", serta The World Luxury Hotel Awards 2023 pada kategori "Best Luxury Lifestyle Hotel Global", "Best Luxury Hotel Japan", dan "Best Architectural Design East Asia". Selain mengemban tanggung jawab sehari-hari sebagai General Manager, Go juga memimpin The Marriott Business Council untuk Jepang dan Guam.

Go bukanlah sosok baru di lingkup usaha perhotelan The Ritz-Carlton. Dia merintis pembukaan The Ritz-Carlton di Kyoto dan Doha, serta pernah mengelola bisnis di Osaka dan Bali.

"Saya gembira bergabung kembali dengan The Ritz-Carlton dan bertugas di Bali. Tujuh tahun lalu, saya pernah menjabat sebagai Hotel Manager di Bali. Saya ingin segera bekerja sama dengan tim The Ritz-Carlton, Bali, dan menghadirkan pesona Ritz-Carlton bagi tamu-tamu hotel," kata Go Kondo.

The Ritz-Carlton, Bali optimis bahwa Go Kondo akan mengusung layanan hotel ini menuju babak berikutnya. Selamat bergabung kepada Go di The Ritz-Carlton. Selamat datang kembali di Indonesia.

