UGREEN Perkenalkan Power Bank 55W Ramah Perjalanan dengan Kabel Terintegrasi dan Layar Pintar

Dirancang untuk pengguna yang sering bepergian dan kalangan profesional yang bekerja jarak jauh, Nexode Pro 10.000 mAh Power Bank menghadirkan performa pengisian daya optimal dalam desain yang ringkas dan mudah dibawa. Perangkat ini mendukung pengisian cepat hingga 45 W melalui satu port, sesuai standar industri untuk pengisian daya portabel berkecepatan tinggi, dan dapat mencapai hingga 55 W saat mengisi daya perangkat Xiaomi yang kompatibel.

Dilengkapi dua port USB-C, satu port USB-A, serta kabel USB-C yang dapat ditarik dan terintegrasi (built-in retractable), perangkat ini menawarkan berbagai pilihan pengisian daya dan dapat mengisi hingga tiga perangkat sekaligus, tanpa memerlukan kabel tambahan. Layar numerik pintar menampilkan sisa daya baterai, daya keluaran secara real-time, serta status pengisian, sehingga pengguna mudah memantau penggunaan daya.

Dirancang untuk mobilitas, desainnya yang ringkas membuat perangkat ini ringan dan mudah digenggam dengan satu tangan, sehingga praktis digunakan saat perjalanan atau aktivitas sehari-hari. Dengan kapasitas 36 Wh, power bank ini juga memenuhi regulasi kabin maskapai penerbangan, maka aman dibawa dalam penerbangan dan perjalanan jarak jauh.

Secara keseluruhan, solusi pengisian daya Nexode Pro mencerminkan komitmen UGREEN terhadap inovasi yang berfokus pada pengguna — dengan memadukan manajemen daya yang cerdas, sistem keamanan yang andal, serta desain yang mempermudah kehidupan digital sehari-hari.

Tentang UGREEN

UGREEN adalah perusahaan teknologi konsumen yang terkemuka di dunia. Sejak berdiri pada 2012, UGREEN menjunjung tinggi nilai utama yang berfokus pada pengguna, ketulusan, dan berdedikasi. Dengan jangkauan global melalui merek "UGREEN", perusahaan ini beroperasi di lebih dari 180 negara dan wilayah, serta melayani lebih dari 300 juta pengguna.

UGREEN berkomitmen memberdayakan pengguna di seluruh dunia untuk mengoptimalkan potensi mereka, sejalan dengan slogan "More For You".

