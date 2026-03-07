UGREEN Tunjuk Iqbaal Ramadhan sebagai "Brand Ambassador", Ajak Indonesia untuk "Activate Your Beat"

Bagi UGREEN, "Activate Your Beat" bukan sekadar slogan, melainkan filosofi: menghadirkan teknologi yang membuat kehidupan terus bergerak. Ekspansi produk dan inovasi UGREEN selalu menginspirasi pengguna untuk menyalurkan kreativitas dan menjalani hidup dengan percaya diri.

"Saya selalu membawa sesuatu yang memiliki kepribadian," ujar Iqbaal sambil tersenyum. "Misalnya, T6 Magic Wireless Earbuds— tampilannya bisa mengekspresikan karakter lewat layar kecilnya. Seru, kreatif, dan personal. Itu juga cara saya melihat UGREEN sebagai brand. Kalau harus menggambarkan UGREEN dalam tiga kata: aktif, perhatian, dan kreatif. Bagi saya, 'Activate Your Beat' berarti menemukan ritme diri dan membiarkan teknologi menjaga ritme itu tetap hidup."

Melalui kolaborasi ini, UGREEN menegaskan bahwa teknologi dapat menjadi teman kreatif, bukan sekadar alat. MagFlow Series Power Bank dan Wireless Charger membantu Iqbaal tetap memperoleh pasokan daya di tengah jadwalnya yang padat. T6 Magic Wireless Earbuds membantunya menikmati musik saat berkarya maupun beristirahat di sela-sela aktivitas. Sementara itu, NAS DXP4800 Plus Smart Storage System menyimpan rekaman dan file video dengan aman, sehingga inspirasi selalu siap diakses kapan saja.

Seluruh produk tersebut membentuk ekosistem yang terintegrasi untuk menjaga kreativitas pengguna tetap mengalir, ke mana pun aktivitas membawa mereka.

UGREEN terus memperluas jangkauannya di Indonesia dengan fokus pada teknologi yang lebih cerdas dan berpusat pada manusia, membantu pengguna tetap terhubung, terinspirasi, dan selaras dengan ritme mereka. Karena dalam setiap beat, selalu ada potensi yang siap diaktifkan.

Untuk mempelajari lebih banyak seputar produk UGREEN dan kampanye "Activate Your Beat", kunjungi di sini.

Tentang UGREEN

UGREEN adalah perusahaan teknologi konsumen yang terkemuka di dunia. Sejak didirikan pada 2012, UGREEN menjunjung tinggi nilai utama yang berfokus pada pengguna, ketulusan, dan dedikasi. Dengan jangkauan global melalui merek "UGREEN", perusahaan ini beroperasi di lebih dari 180 negara dan wilayah, serta melayani lebih dari 300 juta pengguna.

UGREEN berkomitmen memberdayakan pengguna di seluruh dunia untuk mengoptimalkan potensi mereka, sejalan dengan slogan merek "More For You".

Informasi lebih lanjut: [email protected]

