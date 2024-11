UOB Berkolaborasi dengan Disney Cruise Line untuk Mewujudkan Pengalaman Berlibur yang Sangat Menarik bagi Konsumen ASEAN

Melengkapi penawaran terbaik bagi nasabah ritel yang mencapai lebih dari delapan juta orang di wilayah tersebut, kolaborasi berdurasi tiga tahun ini melambangkan komitmen UOB dalam mewujudkan pengalaman liburan dan hiburan berkesan yang melampaui layanan perbankan konvensional. Selama tiga tahun mendatang, pemegang kartu UOB akan memperoleh fasilitas spesial ketika memesan paket liburan kapal pesiar Disney Adventure lewat mitra-mitra UOB, yakni UOB Travel Planners, Klook, Traveloka, dan Trip.com. Di empat platform tersebut, lebih dari 100.000 publik berminat untuk mengikuti musim pertama Disney Adventure. Mengawali kolaborasi ini, seluruh pemegang kartu UOB yang membeli paket liburan kapal pesiar Disney Adventure lewat mitra-mitra UOB akan memperoleh boneka edisi terbatas "Sailors Chip 'n Dale"[2]. Informasi lebih lanjut tentang bonus spesial yang ditawarkan setiap mitra UOB tersedia di masing-masing situs resminya.

Pemegang kartu UOB yang baru dan lama juga dapat menukar dan meraih sejumlah hadiah, seperti boneka edisi terbatas, bahkan paket liburan kapal pesiar Disney Adventure melalui rangkaian kegiatan yang akan digelar untuk merayakan kolaborasi tersebut.

"UOB gembira berkolaborasi dengan Disney Cruise Line demi menyediakan fasilitas unik ketika pemegang kartu UOB bergabung dalam liburan kapal pesiar Disney Adventure. Kolaborasi ini sejalan dengan kemitraan yang terjalin dengan sejumlah artis, termasuk para pesohor dari dunia hiburan Barat, K-pop, dan Mandopop, serta teater yang paling dramatis dan festival musik yang paling seru. Hal tersebut membuktikan tekad UOB dalam menawarkan berbagai fasilitas dan akses yang luar biasa bagi konsumen ASEAN, memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka, serta mendukung strategi UOB untuk mengembangkan basis nasabah hingga mencapai target 10 juta dalam tiga tahun," ujar Jacquelyn Tan, Head, Group Personal Financial Services, UOB.

"Untuk pertama kalinya, Disney Cruise Line segera menghadirkan liburan kapal pesiar yang memukau di Asia pada Desember 2025. Maka, kami mengajak para wisatawan di wilayah ini agar menikmati berbagai kisah dan karakter dari Disney, Pixar, dan Marvel," kata Sarah Fox, Vice President & Regional General, Manager for Southeast Asia, Disney Cruise Line. "Lewat kolaborasi dengan UOB, konsumen memiliki opsi yang kian lengkap untuk merencanakan dan memesan paket liburan kapal pesiar Disney Adventure. Kami ingin segera mewujudkan kenangan yang tak terlupakan bagi keluarga dan sahabat yang bergabung dalam Disney Adventure."

Sektor pariwisata dan hiburan berkontribusi besar terhadap nilai belanja nasabah yang memakai kartu UOB, serta ekonomi lokal

UOB semakin gencar memperkuat ekosistem kemitraan strategis guna memperluas fasilitas eksklusif bagi para nasabah melalui empat pilar aktivitas, yakni berbelanja, bersantap di restoran, berlibur, dan pilar yang tengah naik daun, hiburan. UOB telah berkolaborasi dengan mitra yang berbeda-beda untuk menawarkan akses prioritas dalam pertunjukan dan kegiatan hiburan yang paling seru, melibatkan berbagai genre dan format. Lewat langkah ini, UOB memenuhi berbagai kebutuhan konsumen ASEAN sekaligus meningkatkan pendapatan dan arus kunjungan wisatawan ke Singapura sebagai destinasi pariwisata regional. Misalnya, "Taylor Swift | The Eras Tour"[3] di Singapura menarik kunjungan 300.000 penggemar untuk menyaksikan enam konser pada Maret lalu, sedangkan konser satu hari Ed Sheeran pada Februari lalu[4] berhasil menarik kehadiran 60.000 penggemar[5]. UOB menjadi Sponsor Resmi "Taylor Swift | The Eras Tour" di Singapura, serta Sponsor Regional konser Ed Sheeran.

Keunggulan UOB juga tercermin dari kenaikan tahunan sebesar 12% dalam nilai tagihan kartu kredit pada periode sembilan bulan pertama pada 2024, dan pertumbuhan ini berasal dari empat pilar aktivitas, yakni berbelanja, bersantap di restoran, berlibur, serta hiburan. Aktivitas berlibur mengalami kenaikan 19%, sedangkan aktivitas hiburan sebesar 13%, mengungguli aktivitas berbelanja yang tumbuh sebesar 10%.

Peluncuran program akhir tahun "Let the Magic Begin"

UOB juga meluncurkan program akhir tahun "Let the Magic Begin" di UOB Plaza Atrium lewat acara "unboxing" menarik bersama Captain Mickey Mouse dan Captain Minnie Mouse yang berfoto bersama staf UOB dan publik. Dalam program regional ini, nasabah yang berbelanja dengan kartu UOB, menaruh deposit di rekening UOB atau bertransaksi dengan aplikasi UOB TMRW berpeluang mendapatkan paket liburan selama tiga hari di Disney Adventure dengan tipe kamar Oceanview Stateroom with Verandah yang bernilai lebih dari US$ 2.000. Lebih lagi, 1.000 pemegang kartu UOB pertama yang berbelanja dengan nilai $2.000 pada periode 10 hari dapat menukar poin dengan boneka edisi terbatas yang terinspirasi dari karakter-karakter favorit Disney, seperti Captain Mickey Mouse dan Captain Minnie Mouse. Delapan karakter boneka dapat ditukarkan nasabah mulai hari ini hingga 5 Februari 2025. Informasi tentang setiap periode belanja tersedia dalam informasi tambahan di bawah, serta rincian lengkap program "Let the Magic Begin".

Selama program belanja akhir tahun berlangsung, nasabah UOB juga bisa mengumpulkan stamp card di tujuh kantor cabang UOB di Singapura[6]. Setiap kantor cabang ini memiliki stamp card yang terinspirasi dari salah satu area tematis di Disney Adventure. Nasabah yang berhasil mengumpulkan semua stamp card di masing-masing kantor cabang UOB dapat menukarkannya dengan suvenir-suvenir edisi terbatas Disney Cruise Line, seperti kertas kado, stiker, kalender, koper, bahkan bisa mengikuti undian berhadiah untuk merebut hadiah utama, yakni paket liburan kapal pesiar selama tiga malam di Disney Adventure. Nasabah UOB dapat mengumpulkan stamp card tersebut mulai 1 Desember 2024 hingga 12 Januari 2025.

Pemegang kartu UOB juga bisa memperoleh berbagai bonus dalam program liburan akhir tahun Jewel Changi Airport, "The Gift of Disney Cruise Line at Jewel", di Singapura. Pemegang kartu UOB yang berbelanja minimum $200 di Jewel Changi Airport mulai hari ini hingga 2 Januari 2025 dapat menukar poin dengan kertas kado edisi terbatas Disney Cruise Line, kupon Jewel Changi Airport senilai $10, serta dua tiket Jewel Changi Airport Canopy Park untuk melihat pameran dan instalasi foto Disney Adventure. Pemegang kartu UOB di ASEAN pun dapat memperoleh fasilitas lain yang segera diumumkan dalam waktu dekat.

Industri kapal pesiar di Singapura memanfaatkan pertumbuhan global

Fasilitas liburan kapal pesiar yang kini termasuk dalam layanan UOB bertepatan dengan pertumbuhan pesat di industri kapal pesiar global, terutama di kalangan konsumen muda. Menurut Cruise Lines International Association (CLIA)[7], volume penumpang kapal pesiar mencapai 31,7 juta pada tahun lalu, mengalami kenaikan 7% dari angka yang tercatat sebelum Covid mewabah pada 2019, bahkan mengungguli arus kunjungan wisatawan asing secara keseluruhan yang anjlok 12% pada periode yang sama. Lebih dari sepertiga wisatawan kapal pesiar dalam dua tahun terakhir berasal dari kelompok usia di bawah 40 tahun. Porsi wisatawan yang baru pertama kali berlibur di kapal pesiar mencapai 27% dari jumlah penumpang kapal pesiar secara keseluruhan, mencatat kenaikan 12% dari periode dua tahun sebelumnya. CLIA juga memperkirakan, volume penumpang kapal pesiar akan bertambah 25% hingga angkanya mendekati 40 juta pada 2027.

Sentimen positif serupa di sektor kapal pesiar juga ditemui di Singapura ketika volume penumpang kapal pesiar memecahkan rekor setelah menembus dua juta pada tahun lalu, melesat lebih dari 70% dibandingkan 2022[8]. Permintaan kapal pesiar agar bersandar di Singapura pun meningkat lebih dari 45% menjadi 347 pada periode serupa. Menurut operator kapal pesiar terkemuka dan pelaku industri terkait di Singapura, pertumbuhan penumpang dari kelompok usia 30 tahun dan di bawahnya mengalami pertumbuhan sejak 2022[9]. Para pakar industri memprediksi kembalinya tren fly-cruise traveller--wisatawan yang berkunjung ke Singapura untuk berlibur di kapal pesiar--sejalan dengan pemulihan arus penerbangan. Hal tersebut juga akan ikut mendorong industri kapal pesiar. Secara umum, arus kunjungan wisatawan asing ke Singapura telah meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2023, mencapai 13,6 juta wisatawan, dibandingkan 6,3 juta pada 2022. Angka ini mengambil porsi 71% dari arus kunjungan wisatawan asing ke Singapura pada 2019, notabene tahun terakhir sebelum Covid-19 melanda Singapura.[10]

Tentang UOB

UOB adalah bank terkemuka di Asia. UOB memiliki kantor pusat di Singapura dan anak usaha di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, serta Vietnam. Lebih lagi, UOB juga didukung jaringan global yang mencakup sekitar 500 kantor cabang dan perwakilan di 19 negara dan wilayah yang tersebar di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara. Sejak terbentuk pada tahun 1935, UOB berkembang secara organik dan melakukan sejumlah akuisisi strategis. Kini, UOB memiliki peringkat kredit tertinggi sebagai salah satu bank terbaik di dunia: Aa1 dari Moody's Investors Service, serta AA- dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings.

Selama hampir sembilan dekade, UOB menjalankan pendekatan yang memprioritaskan nasabah untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang. Untuk itu, UOB selalu menyediakan layanan yang relevan dengan menjunjung tinggi jiwa kewirausahaan dan melakukan hal yang benar bagi nasabah. UOB juga membangun masa depan ASEAN—bagi masyarakat dan pelaku bisnis di ASEAN, serta terlibat dalam perkembangan ASEAN.

UOB menghubungkan pelaku bisnis dengan berbagai peluang di ASEAN melalui jangkauan regional terbaik. UOB juga memanfaatkan data dan analisis untuk berinovasi dan menciptakan pengalaman serta solusi perbankan yang dipersonalisasi menurut kebutuhan dan preferensi setiap nasabah yang terus berkembang. UOB pun berkomitmen membantu pelaku bisnis membangun masa depan berkelanjutan dengan meningkatkan inklusi sosial, membuat dampak positif bagi lingkungan hidup, serta mencapai kemajuan ekonomi. UOB memegang prinsip sebagai penyedia jasa keuangan yang bertanggung jawab, serta selalu mendukung pembangunan sosial, terutama di bidang seni, anak-anak, dan pendidikan sekaligus melakukan hal yang benar demi masyarakat dan pemangku kepentingan.

