WePlay Gandeng Justin Quincy Hubner dalam Kampanye Bertema Sepak Bola Indonesia

Kampanye ini berfokus pada semangat sepak bola, ekspresi para penggemar, serta interaksi komunitas secara online. Acara telah dimulai pada 11 Juni 2026 pukul 12.00 WIB dan berlangsung hingga 24 Juni 2026 pukul 24.00 WIB.

Justin Quincy Hubner lahir pada 14 September 2003, berposisi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Saat ini ia bermain untuk klub Eredivisie Belanda, Fortuna Sittard, serta membela tim nasional Indonesia. Berkat penampilannya di level profesional dan gaya bermainnya yang khas, Justin Hubner terus mendapatkan perhatian dari kalangan penggemar muda di Indonesia, dengan jumlah pengikut akun Instagram yang telah mencapai 4,1 juta. Sebagai salah satu figur penting yang menghubungkan budaya sepak bola, semangat generasi muda, dan komunitas penggemar Indonesia, Justin Hubner memiliki keselarasan alami dengan visi WePlay yang mengusung konsep "membuat orang bermain bersama melalui game".

Kampanye kolaborasi WePlay x Justin Hubner ini mengusung tema utama "Mendukung Mimpi Sepak Bola Indonesia". Aktivitas interaktif ini diluncurkan secara bersamaan di fitur in-app WePlay dan akun Instagram resmi. Selama periode kampanye, pengguna dapat menuliskan harapan mereka terhadap sepak bola Indonesia di masa depan, menyampaikan pesan untuk Justin Hubner, atau berbagi dukungan melalui tagar, komentar, dan interaksi dengan teman. WePlay akan memilih secara acak pengguna yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah eksklusif seperti jersey kolaborasi WePlay x Justin Hubner, jersey bertanda tangan, frame avatar "Bintang Lapangan", serta bonus 600 koin.

Bagi pengguna di Indonesia, sepak bola bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga membawa emosi kolektif, kebanggaan nasional, serta harapan generasi muda terhadap masa depan. Sebagai anggota tim nasional Indonesia, perjalanan karier Justin Hubner dan citra profesionalnya secara alami terhubung dengan perhatian penggemar Indonesia terhadap panggung internasional. Melalui interaksi dua kanal—in-app WePlay dan media sosial—kampanye ini memberikan ruang bagi para penggemar untuk berpartisipasi melalui komentar, topik diskusi, dan interaksi sosial, sehingga dukungan terhadap pemain dan tim dapat diubah menjadi pengalaman sosial online yang lebih interaktif.

Sebagai platform hiburan sosial yang ditujukan untuk pengguna muda di seluruh dunia, WePlay terus berkomitmen untuk menghubungkan orang-orang melalui game, interaksi suara, ruang virtual, dan pengalaman hiburan online. Kolaborasi dengan Justin Hubner ini juga melanjutkan fokus WePlay terhadap budaya lokal, minat generasi muda, dan emosi komunitas: menjadikan sepak bola sebagai bahasa bersama dan interaksi online sebagai pintu masuk partisipasi, sehingga pengguna dapat bertemu teman baru, berbagi emosi, dan berpartisipasi dalam momen dukungan untuk sepak bola Indonesia.

Perwakilan proyek WePlay menyampaikan: "Sepak bola adalah cinta universal yang melampaui bahasa, wilayah, dan usia. Justin Hubner merepresentasikan semangat dan karakter perjuangan yang menjadi perhatian penggemar muda Indonesia, serta selaras dengan visi WePlay untuk menghubungkan orang melalui game dan interaksi. Kami berharap melalui kolaborasi ini, harapan terhadap masa depan sepak bola Indonesia dapat terkumpul dalam ruang interaksi WePlay, sehingga setiap dukungan dapat terlihat dan lebih banyak pengguna dapat terhubung melalui semangat yang sama."

Ke depan, WePlay akan terus mengeksplorasi lebih banyak bentuk integrasi antara olahraga, hiburan, game, dan interaksi sosial yang berfokus pada minat pengguna muda global. Melalui konten lokal dan aktivitas bertema yang berkelanjutan, WePlay berharap pengguna tidak hanya menikmati pengalaman hiburan yang menyenangkan, tetapi juga dapat mengekspresikan diri, membangun koneksi, dan berpartisipasi dalam berbagai topik komunitas berdasarkan minat yang sama.

Tentang WePlay

WePlay adalah platform hiburan sosial global yang dioperasikan oleh WEJOY PTE. LTD., dengan misi "membawa kebahagiaan dan pertemanan bagi anak muda di seluruh dunia". WePlay berkomitmen untuk menghadirkan kebahagiaan dan koneksi bagi pengguna muda global melalui game, interaksi suara, serta pengalaman hiburan online.

Platform ini menggabungkan berbagai fitur seperti game multipemain, ruang obrolan suara, dan ruang virtual, untuk memberikan pengalaman hiburan sosial online yang mudah diakses dan rendah hambatan bagi pengguna.

WePlay menjunjung visi "membuat orang bermain bersama melalui game, serta memimpin tren hiburan sosial online global". Platform ini terus berfokus pada ekspresi minat pengguna muda dan interaksi komunitas lokal, serta melalui berbagai konten dan aktivitas bertema, WePlay memperluas rasa koneksi dari hiburan online ke berbagai konteks budaya dan komunitas yang lebih luas.

Narahubung Media

Perusahaan: WEJOY PTE. LTD.

Narahubung: Bryant

Surel: [email protected]

Situs Resmi WePlay: https://weplayapp.com/news

Subreddit WePlay: https://www.reddit.com/r/WePlay_official/

SOURCE WEJOY PTE. LTD.