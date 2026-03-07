Whale Cloud Raih "Excellence in Partnership Award" dari DITO Telecommunity di MWC Barcelona

Sejak tahap awal berdirinya DITO, Whale Cloud telah menjadi mitra teknologi strategis, menyediakan berbagai kemampuan digital penting seperti Digital Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS), platform big data, serta solusi berbasiskan AI. Teknologi tersebut membantu DITO membangun fondasi digital yang dapat berkembang secara fleksibel, meningkatkan efisiensi operasional, serta terus memperbaiki layanan digital dan pengalaman pelanggan bagi basis pelanggan yang terus bertambah. Sebagai salah satu kontribusi penting, Whale Cloud terlibat dalam pengembangan DITO App yang kini menjadi salah satu titik interaksi digital utama bagi pelanggan. Pengalaman digital yang kuat dari aplikasi ini juga mendapat pengakuan industri, tepatnya ketika DITO meraih penghargaan "Mobile App of the Year – Philippines" di Asian Telecom Awards.

Berpengalaman lebih dari dua dekade di industri telekomunikasi, Whale Cloud terus mendorong inovasi melalui solusi telekomunikasi berbasiskan AI. Kemampuan BSS/OSS berbasiskan AI milik Whale Cloud telah mendapatkan pengakuan dari berbagai organisasi industri global, termasuk "Business Gamechanger Award" dari TM Forum, "Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations" dari Gartner, "Asia-Pacific Technology Innovation Leadership Award" dari Frost & Sullivan, serta "AI Gamechanger Performance Award" dari Fast Mode.

Di MWC Barcelona 2026, Whale Cloud juga menyoroti arsitektur cloud-native yang berfokus pada kebutuhan perusahaan, serta platform digital AI-native yang membantu operator telekomunikasi meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat kelincahan bisnis, dan meningkatkan produktivitas, sekaligus mempercepat transformasi dari telco menjadi techco.

"Penghargaan dari DITO merupakan pengakuan atas kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun," ujar Ben Zhou, CEO, Whale Cloud. "Kami akan terus bekerja sama dengan DITO untuk mendorong inovasi berbasiskan AI dan menghadirkan kemampuan digital yang lebih maju guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan."

Eric Alberto, CEO, DITO Telecommunity, menambahkan, "Whale Cloud telah menjadi mitra tepercaya sejak tahap awal pengembangan DITO. Keahlian Whale Cloud dalam platform digital telekomunikasi dan inovasi teknologi berperan penting mendukung pertumbuhan pesat kami, dan kami ingin terus memperkuat kerja sama ini pada masa mendatang."

