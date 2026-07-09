World Offshore Week 2026 Satukan Pelaku Industri Energi, Migas Lepas Pantai, dan Maritim Asia di Singapura

SINGAPURA, 9 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Registrasi gratis untuk pengunjung telah dibuka. World Offshore Week Keempat siap menyambut pelaku industri migas lepas pantai, energi, dan maritim.

Digelar pada 23–24 September 2026 di Singapore EXPO, ajang ini akan dihadiri lebih dari 3.000 praktisi industri, 100 lebih peserta pameran, 90 lebih pembicara ahli, serta perwakilan lebih dari 800 perusahaan dari Asia dan berbagai wilayah lainnya. World Offshore Week mempertemukan operator, kontraktor EPC (Engineering, Procurement and Construction), pemilik kapal, investor, pembuat kebijakan, serta penyedia teknologi untuk membahas inovasi terkini, memperkuat kolaborasi, dan mendorong perkembangan industri lepas pantai di masa depan.

Selama acara berlangsung, pengunjung dapat mengikuti berbagai sesi yang membahas tren terbaru, inovasi, serta studi kasus industri melalui tujuh teater tematik di area pameran:

Offshore Decarbonisation

Offshore Decommissioning (Kategori baru pada 2026)

Offshore Wind

Floating Solar Asia

Offshore Digital: Oil, Energy & Marine

Offshore Support Vessels & Logistics

SPE Technical Programme

World Offshore Week juga digelar bersamaan dengan dua konferensi unggulan, yakni Energy 2040 dan FPSO World Congress. Berkat kehadiran ketiga agenda tersebut, ajang ini menjadi salah satu pertemuan terbesar di Asia bagi sektor energi dan industri lepas pantai. Para pemimpin industri akan berkumpul untuk membahas isu-isu strategis, mulai dari ketahanan energi, investasi lepas pantai, perkembangan fasilitas FPSO (Floating Production Storage and Offloading), hingga teknologi yang kelak menentukan masa depan industri.

Program di area pameran akan menghadirkan lebih dari 90 pembicara dari berbagai perusahaan terkemuka, antara lain Petronas, Hibiscus Petroleum, Seatrium, Britoil Offshore Services, Penguin International, Cyan Renewables, Woodside Energy, ABB, Ocean Sun, Synera Renewable Energy, Toda Corporation, Noble, dan lain-lain.

Peserta juga dapat berinteraksi langsung dengan lebih dari 100 penyedia solusi yang menampilkan beragam teknologi dan layanan untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, keselamatan kerja, serta kinerja operasional di seluruh rantai nilai industri lepas pantai.

Baik pelaku industri yang bergerak di sektor migas lepas pantai, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) lepas pantai, operasi maritim, pembangkit listrik tenaga surya terapung, transformasi digital, dekomisioning, maupun logistik lepas pantai, World Offshore Week menawarkan kesempatan untuk memperoleh wawasan praktis, mengenal teknologi terbaru, dan membangun jaringan bisnis dengan berbagai perusahaan yang berperan membangun masa depan industri ini.

Registrasi gratis kini dibuka bagi para profesional industri yang memenuhi kualifikasi.

Tentang World Offshore Week

World Offshore Week merupakan platform pameran dan konferensi terkemuka di Asia yang berfokus pada sektor migas lepas pantai, energi, dan maritim. Ajang ini mempertemukan operator, kontraktor EPC, pemilik kapal, pembuat kebijakan, investor, dan penyedia teknologi untuk menampilkan inovasi terbaru, perkembangan pasar, serta berbagai strategi yang mendorong transformasi industri energi lepas pantai. World Offshore Week 2026 menghadirkan tujuh teater tematik di area pameran. Ajang ini juga digelar bersamaan dengan Energy 2040 dan FPSO World Congress sehingga menciptakan salah satu pertemuan terbesar bagi praktisi industri energi dan lepas pantai di kawasan Asia.

SOURCE FPSO Network; Oil and Gas IQ