World Offshore Week 2026 Himpunkan Sektor Minyak Luar Pesisir, Tenaga dan Marin Asia di Singapura

SINGAPURA, 9 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pendaftaran percuma untuk pengunjung kini dibuka bagi World Offshore Week Tahunan Keempat, Platform Pertemuan Utama Bagi Sektor Minyak Luar Pesisir, Tenaga Dan Marin.

Berlangsung pada 23 hingga 24 September 2026 di Singapore EXPO, acara tahun ini dijangka menerima lebih 3,000 profesional industri, lebih 100 pempamer, lebih 90 penceramah pakar serta wakil daripada lebih 800 organisasi dari seluruh Asia dan rantau lain. Acara itu menghimpunkan pengendali, kontraktor kejuruteraan, perolehan dan pembinaan (EPC), pemilik kapal, pelabur, penggubal dasar dan penyedia teknologi untuk meneroka inovasi terkini, memperkukuh kerjasama dan membentuk masa depan industri luar pesisir.

Pengunjung boleh meneroka trend, inovasi dan kajian kes terkini menerusi tujuh pentas khusus di ruang pameran:

Penyahkarbonan Luar Pesisir

Penyahtauliahan Luar Pesisir (Baharu untuk 2026)

Tenaga Angin Luar Pesisir

Solar Terapung Asia

Digital Luar Pesisir: Minyak, Tenaga & Marin

Kapal Sokongan & Logistik Luar Pesisir

Program Teknikal SPE

Turut dianjurkan serentak dengan World Offshore Week ialah dua persidangan premium, iaitu Energy 2040 dan FPSO World Congress. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga acara itu mewujudkan antara perhimpunan terbesar di Asia bagi sektor luar pesisir dan tenaga, menghimpunkan pemimpin kanan untuk membincangkan keselamatan tenaga, pelaburan luar pesisir, pembangunan FPSO dan teknologi yang membentuk masa depan industri.

Program di ruang pameran akan menampilkan lebih 90 penceramah industri daripada organisasi terkemuka termasuk Petronas, Hibiscus Petroleum, Seatrium, Britoil Offshore Services, Penguin International, Cyan Renewables, Woodside Energy, ABB, Ocean Sun, Synera Renewable Energy, Toda Corporation dan Noble, dan banyak lagi.

Para peserta juga berpeluang berhubung dengan lebih 100 penyedia penyelesaian yang mempamerkan teknologi dan perkhidmatan untuk meningkatkan kecekapan, kemampanan, keselamatan dan prestasi di seluruh rantaian nilai luar pesisir.

Sama ada tumpuan anda ialah minyak dan gas luar pesisir, tenaga angin luar pesisir, operasi marin, solar terapung, transformasi digital, penyahtauliahan atau logistik luar pesisir, Minggu Luar Pesisir Dunia menyediakan peluang yang tiada tandingan untuk memperoleh pandangan praktikal, meneroka teknologi baharu dan membina hubungan perniagaan yang bernilai dengan organisasi yang membentuk masa depan industri luar pesisir.

Pendaftaran percuma untuk pengunjung kini dibuka kepada profesional industri yang layak.

Latar Belakang World Offshore Week

World Offshore Week ialah platform pameran dan persidangan terkemuka Asia bagi sektor minyak luar pesisir, tenaga dan marin. Dengan menghimpunkan pengendali, kontraktor EPC, pemilik kapal, penggubal dasar, pelabur dan penyedia teknologi, acara ini mempamerkan inovasi terkini, perkembangan pasaran dan strategi yang membentuk masa depan tenaga luar pesisir. Edisi 2026 menampilkan tujuh pentas di ruang pameran dan dianjurkan serentak dengan Energy 2040 dan FPSO World Congress, sekali gus mewujudkan antara perhimpunan terbesar di rantau ini untuk profesional sektor luar pesisir dan tenaga.

SOURCE FPSO Network; Oil and Gas IQ