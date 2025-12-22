Xinhua Silk Road: Provinsi Kepulauan di Tiongkok Selatan Luncurkan Portal Informasi Multibahasa untuk Layanan Pelabuhan Perdagangan Bebas
Berita ini disediakan olehXinhua Silk Road
22 Des, 2025, 12:49 WIB
BEIJING, 22 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan, meluncurkan portal informasi global untuk pelabuhan perdagangan bebas (Free Trade Port/FTP) pada 15 Desember lalu. Portal tersebut meningkatkan layanan terintegrasi dan informasi terbaru bagi perusahaan penanaman modal asing (PMA) serta warga negara asing.
Situs multibahasa dengan domain en.hainan.gov.cn ini menyajikan konten bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Portugis, Rusia, dan Arab, untuk memudahkan warga negara asing yang ingin berbisnis, tinggal, dan bepergian ke pulau tropis tersebut.
Secara umum, portal layanan internasional ini memiliki tujuh bagian utama, antara lain "Dynamic Hainan", "Do Business", dan "Online Services", serta 29 kategori sekunder yang mencakup beragam kebutuhan warga negara asing.
Dengan menyatukan 29 sistem dan situs layanan terkait warga negara asing di seluruh Hainan—termasuk platform layanan publik daring lokal "Haiyiban"—portal ini menyediakan akses satu pintu untuk 44 layanan yang paling sering digunakan dan 95 item layanan individual.
Layanan utama yang tersedia pada portal multibahasa ini meliputi panduan dan akses untuk pendaftaran perusahaan, janji temu medis, kebijakan bebas visa, izin kerja, panduan kawasan wisata, dan lain-lain.
Peluncuran portal ini merupakan bagian dari upaya mendukung layanan bermutu tinggi di Hainan FTP. Hal tersebut juga sejalan dengan sistem kepabeanan khusus yang telah berlaku di seluruh pulau pada Kamis lalu. Sistem ini mencerminkan komitmen Tiongkok untuk terus memperluas kebijakan pintu terbuka.
Ke depan, Hainan akan terus mengoptimalkan fungsi dan konten portal guna meningkatkan efisiensi dan komunikasi internasional, serta menarik lebih banyak talenta berkualitas tinggi guna membangun FTP yang semakin diminati warga negara asing untuk berkumpul, berinvestasi, dan menetap.
Tautan artikel: https://en.imsilkroad.com/p/348877.html
SOURCE Xinhua Silk Road
Bagikan artikel ini