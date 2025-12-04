Xinhua Silk Road: Layanan informasi pemerintah Hainan, Tiongkok Selatan, Fasilitasi Proses Perizinan yang Diajukan Pengusaha Asing

Setelah menghubungi layanan informasi 12345, petugas langsung mengirimkan formulir pendaftaran dan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta merespons lebih dari 20 permintaan Yang secara cepat. Menurut Yang, "Layanan informasi ini membantu pengusaha untuk menghemat waktu dan tenaga".

Pengelola layanan Hainan 12345 telah menerapkan mekanisme di seluruh provinsi yang menghadirkan akses terpadu dan penanganan lintaswilayah, bahkan permintaan informasi dapat diteruskan dari tingkat provinsi ke otoritas lokal dalam hitungan detik.

Layanan Hainan 12345 juga membangun mekanisme panggilan tiga arah dengan sejumlah instansi seperti perpajakan, bea cukai, regulasi pasar, dan perdagangan, serta mengembangkan basis pengetahuan untuk informasi kebijakan yang akurat terkait pelabuhan perdagangan bebas.

Untuk meningkatkan layanan pelabuhan, Hainan telah memiliki desk layanan khusus yang beroperasi dengan mekanisme tertutup (closed-loop). Selain itu, layanan Hainan 12345 bekerja sama dengan platform pengaduan terkait iklim usaha untuk menangani masalah kompleks melalui mekanisme konsultasi hukum sehingga mendorong penyelesaian yang lebih sistematis secara lintasdepartemen dan sektor.

Saat ini, layanan Hainan 12345 mendukung upaya Hainan untuk meningkatkan layanan publik dan mengoptimalkan iklim bisnis internasional.

Tautan artikel: https://en.imsilkroad.com/p/348612.html

SOURCE Xinhua Silk Road