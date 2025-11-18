Xinhua Silk Road: Ajang 7th Hometown Fellowship Conference Berlangsung di Kecamatan Gutian, Tiongkok Tenggara

Di sesi pembukaan acara, Xu Feng, Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Gutian, menyoroti pesatnya kemajuan ekonomi dan sosial di wilayahnya, serta menyambut para warga diaspora yang kembali ke kampung halaman leluhurnya. Ia menyampaikan bahwa 350.000 warga Gutian telah meraih kesuksesan di luar negeri berkat kegigihan dan kearifan mereka.

Salah satu program utama di ajang ini adalah sesi promosi investasi dengan tema "penjajakan kerja sama dan daya saing yang saling melengkapi". Sesi tersebut mempererat kerja sama antara pemilik modal dari kalangan diaspora Tiongkok dan pelaku industri unggulan di Gutian, terutama sektor pengolahan jamur pangan serta perdagangan lintasnegara.

Menurut Chen Shengli, President, Chinese Federation of Commerce and Industry di Spanyol, sejumlah produk unggulan Gutian, seperti jamur putih, jamur bambu, dan beras ragi merah, memenuhi tren kesehatan di Eropa, dan komunitas diaspora siap mendukung pemasaran produk-produk tersebut ke pasar Eropa.

Sejumlah proyek penting yang mencakup berbagai sektor, termasuk energi baru dan pariwisata, turut diresmikan di acara ini dengan nilai kontrak total mendekati RMB 5 miliar.

Acara ini menjadi upaya Gutian untuk mempererat hubungan dengan komunitas global. Gutian juga ingin meningkatkan layanan dan mendorong kerja sama perdagangan. Dengan demikian, kearifan dan kontribusi 350.000 warga diaspora Tiongkok asal Gutian terus mendukung kebijakan pintu terbuka tingkat tinggi.

Tautan artikel: https://en.imsilkroad.com/p/348352.html

