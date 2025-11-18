Xinhua Silk Road: Ajang 7th Hometown Fellowship Conference Berlangsung di Kecamatan Gutian, Tiongkok Tenggara

Berita ini disediakan oleh

Xinhua Silk Road

19 Nov, 2025, 06:26 WIB

BEIJING, 19 November 2025 /PRNewswire/ -- Ajang 7th Gutian Hometown Fellowship Conference berlangsung pada 10-12 November di kecamatan Gutian, kota Ningde, provinsi Fujian, Tiongkok Tenggara. Ajang ini melibatkan warga diaspora Tiongkok di lebih dari 30 negara, serta warga negara Tiongkok untuk merajut kembali hubungan dan membahas pembangunan.

Photo shows the launching ceremony of the seventh Gutian Hometown Fellowship Conference in Gutian County, Ningde City of southeast China's Fujian Province. (Photo by Ye Fuguo)
Photo shows the launching ceremony of the seventh Gutian Hometown Fellowship Conference in Gutian County, Ningde City of southeast China's Fujian Province. (Photo by Ye Fuguo)

Di sesi pembukaan acara, Xu Feng, Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Gutian, menyoroti pesatnya kemajuan ekonomi dan sosial di wilayahnya, serta menyambut para warga diaspora yang kembali ke kampung halaman leluhurnya. Ia menyampaikan bahwa 350.000 warga Gutian telah meraih kesuksesan di luar negeri berkat kegigihan dan kearifan mereka.

Salah satu program utama di ajang ini adalah sesi promosi investasi dengan tema "penjajakan kerja sama dan daya saing yang saling melengkapi". Sesi tersebut mempererat kerja sama antara pemilik modal dari kalangan diaspora Tiongkok dan pelaku industri unggulan di Gutian, terutama sektor pengolahan jamur pangan serta perdagangan lintasnegara.

Menurut Chen Shengli, President, Chinese Federation of Commerce and Industry di Spanyol, sejumlah produk unggulan Gutian, seperti jamur putih, jamur bambu, dan beras ragi merah, memenuhi tren kesehatan di Eropa, dan komunitas diaspora siap mendukung pemasaran produk-produk tersebut ke pasar Eropa.

Sejumlah proyek penting yang mencakup berbagai sektor, termasuk energi baru dan pariwisata, turut diresmikan di acara ini dengan nilai kontrak total mendekati RMB 5 miliar.

Acara ini menjadi upaya Gutian untuk mempererat hubungan dengan komunitas global. Gutian juga ingin meningkatkan layanan dan mendorong kerja sama perdagangan. Dengan demikian, kearifan dan kontribusi 350.000 warga diaspora Tiongkok asal Gutian terus mendukung kebijakan pintu terbuka tingkat tinggi.

Tautan artikel: https://en.imsilkroad.com/p/348352.html

SOURCE Xinhua Silk Road

Juga dari sumber ini

Xinhua Silk Road: Kecamatan Ziyuan Pamerkan Beragam Komoditas Pertanian di Sebuah Pameran Internasional yang Berlangsung di Shenzhen

Kecamatan Ziyuan, Wilayah Otonom Guangxi Zhuang, Tiongkok Selatan kembali tampil di ajang World Food and Agricultural Expo (Shenzhen) 2025 untuk...

Xinhua Silk Road: Bank Guilin Jadi Pelopor Penggunaan RMB Digital dalam Transaksi Perdagangan di Wilayah Perbatasan

Guilin Bank baru saja menerapkan penggunaan RMB digital untuk transaksi perdagangan di wilayah perbatasan, tepatnya di Pelabuhan Dongxing, Kota...
Rilis Lainnya dari Perusahaan Ini

Jelajahi

Taman Hiburan dan Tempat Wisata

Taman Hiburan dan Tempat Wisata

Perjalanan

Perjalanan

Perjalanan

Perjalanan

Rilis Berita Lainnya dengan Topik Serupa