XTransfer Tercantum dalam Daftar "World's Top Fintech Companies 2026" versi CNBC

Daftar tahunan tersebut disusun CNBC bersama Statista, perusahaan penyedia data statistik dan pemeringkatan industri terkemuka dunia, untuk mengapresiasi perusahaan teknologi finansial yang dinilai paling inovatif dan memberikan dampak terbesar bagi perkembangan industri.

"Penghargaan ini terwujud berkat dedikasi seluruh tim, serta kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis," ujar Bill Deng, Pendiri dan CEO, XTransfer. "Pengelolaan transaksi keuangan lintasnegara masih menjadi tantangan bagi banyak UKM. Karena itu, kami membantu pelaku usaha mengatasi berbagai kendala dalam pembayaran internasional, mulai dari menyederhanakan proses transaksi, meningkatkan transparansi, hingga memperkuat pengelolaan risiko. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnisnya."

Masuknya XTransfer dalam daftar tersebut semakin menegaskan peran perusahaan yang kian penting dalam ekosistem pembayaran global. Pencapaian ini juga sejalan dengan misi jangka panjang XTransfer untuk menghadirkan layanan pembayaran perdagangan lintasnegara yang lebih sederhana, aman, dan mudah diakses oleh UKM di seluruh dunia. Ke depan, XTransfer akan terus memperkuat kepatuhan regulasi, mengembangkan inovasi produk, serta memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan terkemuka agar semakin banyak pelaku usaha yang dapat memperluas bisnisnya ke pasar internasional dengan lebih percaya diri.

Daftar "World's Top Fintech Companies" versi CNBC menyeleksi ribuan perusahaan dalam tujuh kategori utama, termasuk Payments dan Enterprise Technology. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator kuantitatif, tingkat pertumbuhan perusahaan, serta pengaruhnya terhadap industri, dengan mengacu pada laporan publik, data yang disampaikan perusahaan, dan hasil riset independen.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, XTransfer berhasil tercantum dalam daftar "World's Top Fintech Companies 2026" versi CNBC. Daftar selengkapnya.

Tentang XTransfer

Menurut CIC, XTransfer merupakan platform pembayaran perdagangan lintasnegara untuk segmen B2B terbesar di dunia dengan total nilai transaksi (total payment volume/TPV) lebih dari US$60 miliar sepanjang 2025. Berdiri pada 2017, XTransfer menjadi salah satu platform pembayaran pertama di dunia yang secara khusus melayani perdagangan lintasnegara di segmen B2B. Hingga kini, perusahaan telah melayani lebih dari 890.000 UKM terdaftar di berbagai negara.

XTransfer menghubungkan lembaga keuangan terkemuka dengan UKM di seluruh dunia sehingga pelaku usaha dapat mengakses infrastruktur pembayaran yang aman, memenuhi regulasi, dan terintegrasi—layanan yang sebelumnya hanya tersedia bagi perusahaan multinasional. Hingga 31 Maret 2026, XTransfer telah menyediakan layanan pembayaran di lebih dari 200 negara dan wilayah melalui kemitraan dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk sejumlah bank internasional terkemuka.

SOURCE XTransfer