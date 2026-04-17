XTransfer Tampilkan Solusi Pembayaran Lintasnegara di INDO INTERTEX & INATEX 2026, Dukung UKM Tekstil

Berlangsung di Jakarta, INDO INTERTEX & INATEX 2026 melibatkan ratusan peserta dari sektor mesin tekstil, bahan baku, bahan pewarna, bahan kimia, hingga manufaktur pakaian. Sebagai penghubung antara Tiongkok, Indonesia, dan kawasan RCEP, pameran ini mencerminkan kuatnya permintaan domestik serta potensi ekspor Indonesia. Namun, pelaku UKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti siklus penyelesaian transaksi yang lama, keterbatasan dukungan mata uang lokal, tingginya biaya kepatuhan regulasi, serta ketergantungan pada jalur informal—berdampak pada arus kas dan stabilitas rantai pasok.

XTransfer menjawab tantangan tersebut dengan menggandeng lembaga keuangan berlisensi dan bank lokal untuk menyediakan infrastruktur pembayaran lintasnegara B2B yang terintegrasi. Platform ini mendukung transaksi dan penyelesaian pembayaran dalam mata uang lokal seperti rupiah sehingga mengurangi kerugian akibat nilai tukar, mempercepat transfer dana, dan meningkatkan efisiensi keuangan secara keseluruhan. Dengan memenuhi standar kepatuhan global, XTransfer juga memastikan transaksi yang transparan dan mudah dilacak guna mengurangi risiko pembayaran lintasnegara.

Di ajang tersebut, tim XTransfer berinteraksi langsung dengan berbagai perusahaan tekstil dan garmen, sekaligus menunjukkan proses pembukaan akun yang cepat, penerimaan pembayaran yang efisien, serta pelaporan transaksi yang sesuai regulasi. Donny, importir mesin tekstil dari Indonesia, mengatakan, "XTransfer membantu kami melakukan pembayaran langsung dalam mata uang lokal. Dengan demikian, transaksi menjadi lebih transparan dan efisien. Efisiensi kerja sama kami dengan pihak pemasok asal Tiongkok bahkan meningkat lebih dari dua kali lipat." Sementara itu, Li, pengekspor tekstil dari Zhejiang, Tiongkok, menilai dukungan XTransfer terhadap berbagai mata uang di Asia Tenggara, serta fitur penyelesaian dana di hari yang sama mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi.

Ke depan, XTransfer berencana memperluas jangkauan di Asia Tenggara, memperkuat kapabilitas pembayaran lokal, serta memperdalam ekosistem kemitraan di berbagai sektor ekspor utama, seperti tekstil, elektronik, produk rumah tangga, dan perangkat keras. Platform ini menargetkan pemberdayaan UKM, optimalisasi rantai pasok, serta peningkatan integrasi dalam jaringan perdagangan global.

SOURCE XTransfer