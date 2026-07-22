Haier Biomedical Tampilkan Platform Digital untuk Pengelolaan Bank Darah di Ajang ISBT Congress 2026, Perkuat Transformasi sebagai Mitra Solusi Menyeluruh

Dalam ajang tersebut, Haier Biomedical mempertegas transformasinya dari produsen peralatan menjadi mitra penyedia solusi yang mencakup seluruh proses. Perusahaan ini memperkenalkan solusi terintegrasi yang menghubungkan setiap tahapan dalam pengelolaan bank darah, mulai dari pengumpulan darah, pemrosesan komponen darah, penyimpanan bersuhu rendah, transportasi cerdas, hingga pemanfaatannya dalam layanan klinis.

Sejumlah produk unggulan turut dipamerkan Haier Biomedical, antara lain Plasma Apheresis System yang telah mengantongi sertifikasi EU MDR, Automatic Blood Component Separator, Plasma Contact Shock Freezer, serta Automated Blood Management Refrigerator. Seluruh perangkat tersebut dipadukan dengan solusi terintegrasi yang dirancang khusus untuk pusat pengumpulan plasma, rumah sakit, dan bank darah guna mendukung pengembangan industri plasma yang lebih berkualitas di berbagai kawasan.

Dalam sesi presentasi, Automation Solution Specialist, Daniele Pericolini, memaparkan implementasi R-Series Automated Blood Management Refrigerator buatan Haier Biomedical di New Arcispedale Sant'Anna Hospital, Ferrara, Italia. Rumah sakit tersebut berhasil meninggalkan sistem pencatatan berbasis kertas dan pelacakan manual dengan mengadopsi Automated Blood Management Refrigerator seri HXC yang dilengkapi teknologi RFID. Melalui transformasi digital tersebut, petugas dapat mengetahui lokasi setiap kantong darah secara instan, mengirim permintaan darah secara langsung dari sisi tempat tidur pasien, serta melakukan proses electronic cross-matching secara digital. Penerapan sistem ini memangkas waktu pencarian kantong darah menjadi kurang dari satu menit. Fitur laci dengan sistem pengaman (secure drawer), sterilisasi yang menggunakan ozon, pencatatan inventaris otomatis, serta sistem alarm turut memastikan setiap kantong darah dapat ditelusuri sepanjang proses penanganannya sehingga meminimalkan kesalahan, mengurangi pemborosan, serta meringankan beban kerja tenaga kesehatan. Haier Biomedical juga menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan label (tag) RFID dengan kemampuan integrasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Blood Chain Product Manager, Zhou Weidong, turut memaparkan penerapan solusi Haier Biomedical di dua institusi lain, yakni HemoRio Blood Bank di Brasil dan Asia Pacific Medical Center di Filipina. Di kedua fasilitas tersebut, smart refrigerator mendukung pelacakan digital terhadap setiap kantong darah sejak tahap awal tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan.

Selain seminar, Haier Biomedical juga memamerkan ekosistem produk yang mendukung seluruh proses pengelolaan bank darah, mulai dari pengumpulan hingga pemanfaatannya dalam layanan klinis. Perusahaan ini turut menampilkan kapabilitas layanannya untuk berbagai kebutuhan di industri darah. Salah satunya, solusi digital untuk pengelolaan bank darah berbasis kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan Internet of Things (IoT). Platform ini mewujudkan pemantauan secara real-time serta ketertelusuran (traceability) di setiap tahapan proses, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, distribusi, hingga penggunaan darah dalam layanan klinis. Solusi tersebut memperluas penerapan teknologi Haier Biomedical di seluruh rantai layanan transfusi darah, serta mempercepat transformasi dari sistem pengelolaan darah terpusat menuju jaringan layanan yang saling terhubung secara digital.

Seiring dengan perkembangan industri bank darah global menuju sistem yang semakin cerdas, terdigitalisasi, dan mudah ditelusuri, Haier Biomedical terus memperkuat kiprahnya di bidang ilmu hayati (life sciences) dan kesehatan digital. Solusi U-Blood IoT buatan Haier Biomedical kini telah digunakan di puluhan negara dan kawasan, termasuk Jerman, Italia, Thailand, Filipina, Maroko, Brasil, Zambia, dan Kenya. Kehadiran solusi tersebut turut mendorong perkembangan sektor transfusi darah yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta membuka jalan bagi pengelolaan bank darah berbasis teknologi guna meningkatkan layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

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SOURCE Haier Biomedical