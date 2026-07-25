Shanghai Electric демонстрирует матрицу роботов с воплощенным ИИ и решения для смарт-фабрик на базе нативного ИИ на WAIC 2026

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Shanghai Electric

Jul 25, 2026, 14:59 ET

Представлены человекоподобные роботы с 41 степенью свободы, роботы для инспекции труб с точностью позиционирования ±1 мм и 51 ИИ-агент промышленного класса

ШАНХАЙ, 25 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Работа производств высококлассного оборудования часто связана с ограниченными пространствами, сложными объектами и задачами высокоточного манипулирования, которые требуют устойчивой и стабильной работы. На недавней конференции по искусственному интеллекту 2026 World Artificial Intelligence Conference и совещании High-Level Meeting on Global AI Governance (WAIC 2026) Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) продемонстрировала свой комплексный портфель решений на базе воплощенного ИИ, адаптированных к целому ряду промышленных сценариев.

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Под лозунгом «AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits», Shanghai Electric подчеркнула свои возможности в сегменте роботов на базе воплощенного ИИ, основных компонентах для роботов и решений для смарт-фабрик на базе нативного ИИ, демонстрируя комплексные возможности, охватывающие полностью роботизированные системы, критические детали, промышленное программное обеспечение и архитектуру смарт-фабрик.

«Истинная ценность воплощенного интеллекта заключается в понимании реальных производственных задач. Объединяя прочность, точность и стабильность машин с человеческим опытом и суждениями, чтобы создать подлинную парадигму «коллаборации машины и человека с помощью машины», — сказал Ван Чуньлей (Wang Chunlei), заместитель генерального директора подразделения робототехники в Shanghai Electric Automation Group.

Портфель робототехники Shanghai Electric охватывает пять ключевых промышленных сценариев: установка коннекторов, электрические операции, гибкая сортировка, интеллектуальная сборка и обработка труб. Основные предложения:

  • Двуногий робот-гуманоид SUYUAN: Имея 41 степень свободы для повышенной мобильности, он оснащен мультимодальной системой визуального зондирования на голове и туловище, а также системой горячей замены с двумя батареями. Он хорошо подходит для инспекций, погрузочно-разгрузочных работ и сборки.
  • Промышленный колесный гуманоидный робот TUOYUAN: Оснащенный базовой моделью на основе воплощенного ИИ и гибридным управлением положением и силой, он способен вставлять коннекторы разных спецификаций, сортировать материалы и загружать/выгружать автомобильные детали из листового металла.
  • Бионический колесный гуманоидный робот Mermaid: Способный автономно идентифицировать кнопки, ручки и воздушные переключатели, он генерирует технологический процесс в режиме реального времени.
  • Автономный робот для снятия фасок с внутренней стенки трубы: Разработанный для ограниченных пространств, он может позиционировать и обрабатывать тысячи краев отверстий с точностью до 1 миллиметра с одновременной передачей данных в режиме реального времени.

Shanghai Electric также продемонстрировала свой портфель основных компонентов, начиная от силовых и заканчивая конечными эффекторами. Например, планетарный роликовый винт, который обеспечивает более чем в три раза большую грузоподъемность по сравнению с традиционными шариковыми винтами, а также биомиметрическая рука DexHand, предназначенная для удовлетворения разнообразных требований к захвату и манипулированию.

Shanghai Electric запустила 51 модель ИИ и ИИ-агентов в рамках серии StarCloud Intelligent Manufacturing в трех областях: НИОКР и проектирование, производство и промышленность, а также эксплуатация и техническое обслуживание, охватывающие критически важные процессы оборудования, такие как оптимизация процессов и техническое обслуживание объектов ветроэнергетики.

Эти промышленные агенты встроены в роботизированные системы принятия решений и операционные алгоритмы смарт-фабрик на базе нативного ИИ, превращая промышленный опыт в оцифрованные возможности многократного использования. Они поддерживают планирование производственных линий, проверку качества и профилактическое обслуживание, стимулируя эволюцию производственных систем от операций, основанных на опыте, до операций, основанных на данных.

Shanghai Electric также выпустила Доклад о технологии смарт-фабрик на базе нативного ИИ, предлагая архитектуру активной эволюции, которая обеспечивает оптимизацию производственных данных в режиме реального времени и системе замкнутого цикла, которые дают фабрике возможности самовосприятия, самостоятельного принятия решений и самостоятельной реализации. Основанная на базовых принципах, смарт-фабрика на основе нативного ИИ вертикально интегрирует потоки технологических процессов, промышленное программное обеспечение, агентов и интеллектуальное оборудование для демонтажа традиционных иерархий, горизонтально соединяя изолированные хранилища данных. Архитектура состоит из трех основных слоев: мозг ИИ-фабрики как «центр управления», промышленные агенты и воплощенные роботы как «сеть исполнения», а физический близнец как «цифровое зеркало».

Используя свой обширный промышленный опыт и возможности комплексных решений, Shanghai Electric будет продолжать стимулировать внедрение ИИ в промышленную среду, решать технические проблемы, связанные с использованием воплощенного интеллекта в сложных сценариях, ускорять крупномасштабное развертывание смарт-фабрик на базе нативного ИИ и предоставлять воспроизводимые решения в различных производственных средах.

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