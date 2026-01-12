CATL、リヤドに中東最大の新エネルギーアフターマーケット施設を開設

CATL がリヤドに中東初となる NING SERVICE エクスペリエンスセンターを開設、現時点で中国国外最大の新エネルギーアフターマーケット施設に。

NING SERVICE 同施設は、製品ライフサイクル全体にわたる包括的なアフターサービスを提供するとともに、現地の技術人材を育成し、先進的な電動化およびエネルギー貯蔵ソリューションの導入を加速させる。

また、同施設は、多様なステークホルダーやリソースを結び付け、産業間のシナジー創出と持続的成長を推進する地域エコシステムのハブとしての役割も果たす。

リヤド（サウジアラビア）、2026年1月13日 /PRNewswire/ -- 2026年1月10日、CATLは中東初であり、かつ現時点で中国国外最大となる新エネルギーアフターマーケット施設「NING SERVICEエクスペリエンスセンター」をリヤドに開設し、中東におけるアフターサービス体制を強化するとともに、同地域のよりクリーンなエネルギーシステムへの移行を支援します。

今回の開設は、ビジョン2030および同様の国家的イニシアチブの下、サウジアラビアおよび中東全域が電動化と脱炭素化に向けた野心的な目標を推進している流れを背景としています。サウジアラビアを例に取ると、同国は首都リヤドにおける排出量を50%削減する包括的な戦略の一環として、2030年までにリヤドで走行する全車両の30%を電気自動車へ移行する目標を掲げています。サウジ・グリーン・イニシアチブの下で、電動フォークリフトの使用促進といった電気機器への移行がサステナビリティポリシーにより推進される一方で、農場でのクリーンエネルギー利用も推奨されています。一方で、長年にわたる石油依存、電力需要の急増、過酷な気候条件、充電およびサービスインフラの不足といった継続的な課題により、こうした取り組みの進展には一定の制約も生じています。

これらの課題を克服することを戦略的に目的として設計された同リヤド施設は、製品ライフサイクル全体にわたる包括的なアフターサービス支援を提供するとともに、現地の技術人材を育成し、先進的な電動化およびエネルギー貯蔵ソリューションの導入を加速させます。

延床面積7,000平方メートル超を誇るリヤドセンターは、展示エリア、診断・メンテナンスゾーン、リニューアル施設、トレーニングスペース、およびカスタマーラウンジを兼ね備えています。同施設は、地域におけるローカルサービス拠点および電動モビリティ、エネルギー貯蔵、インテリジェント電動化にわたるCATLのシステムレベルの能力を示すショーケースとして機能するだけでなく、多様なリソースを結び付け、エコシステム全体における産業間シナジーの創出を促進するプラットフォームとしての役割も担うよう設計されています。

新エネルギーサービスにおけるフルライフサイクル アプローチ

CATLの深い研究開発力と高度な製造能力を基盤に、NING SERVICEエクスペリエンスセンターは、バッテリー診断、修理、保守、再作業、研修、リサイクル、アフターマーケットの物流および倉庫管理を含む、フルライフサイクルにわたるサービスを顧客に提供します。同社のサービスは、乗用車および商用車からエネルギー貯蔵システムに至るまで、7つの主要な製品カテゴリーに加え、多様な修理シナリオを網羅しており、同地域における新エネルギーサービス提供の新たなベンチマークを確立しています。

CATLの高度な診断および修理に関する専門知識と、確立されたサービスプロセスを活用することで、同センターの包括的なアフターサービスは、

法人顧客のダウンタイム削減、保守コストの低減、資産寿命の延長を実現し、長期的な性能および残存価値に対する確実性を高めるとともに、長期的な保有コストを抑制し、エンドユーザーに対してよりコスト効率が高く信頼性の高いサービスを提供します。

現地化された事業運営と能力構築の推進

リヤドセンターは、中東におけるCATLの現地化事業運営を支える中核的なプラットフォームとして機能し、人材育成と長期的な地域価値の創出を支援します。専用の研修施設を通じて、CATLは新エネルギー分野におけるアフターサービスおよび技術面の専門性を育成し、中東全域における高度人材の雇用創出と知識移転に貢献します。グローバルに見ると、NING SERVICEは10か所の研修センターを運営しており、総面積は2,300平方メートルに達し、職業教育機関との提携を通じて9,700人以上の新エネルギー分野のアフターサービス専門人材を認定してきました。

人材育成にとどまらず、CATLは現地インフラの強化とエコシステムパートナーシップの構築を通じて、現地化戦略をさらに深化させています。CATLは、ガソリンスタンドにグリーン電力を迅速に供給するための燃料ネットワーク事業者や、トラック車両の電動化を進める主要インフラ企業、さらには太陽光発電と蓄電を組み合わせたソリューションを導入するエネルギー企業など、現地の有力産業プレイヤーと協議を進めています。

これらの取り組みは、CATLの現地サービス能力と市場からの信頼を強化するだけでなく、主要パートナーの取り組みを後押しすることで、中東全域における包括的な新エネルギーソリューションの大規模な導入を共同で推進するものです。

「サウジアラビアを代表するエネルギー企業として、当社はエネルギー転換において大きな機会を見出しています。例えば、ガソリンスタンドに太陽光発電と蓄電を組み合わせたソリューションを導入するとともに、フォークリフトの電動化を進め、石油への依存度を低減する計画です。CATLのようなトッププレイヤーと協業し、この移行を前進させていくことを期待しています」と、サウジアラビアにおける石油および物流サービスの大手プロバイダーであるAl Dreesの調達担当アシスタントゼネラルマネージャー、Ahmed Ibrahim氏は述べています。

「CATLのリヤド・アフターマーケットのフラッグシップ施設の開設は、グローバルなエネルギー転換を推進するという私たちの共通のコミットメントを明確に示すものです。この節目は、サウジアラビアにおける持続可能なソリューションへの需要の高まりを反映するだけでなく、よりクリーンで電動化された未来に向けた私たちの共通のビジョンを体現しています。エクスペリエンスセンターの投資家として、当社は、このパートナーシップが電動化を加速させ、エネルギー転換の推進における同地域の役割を一層強化すると確信しています」と、F4SのCEOであるLin Chaofan氏は述べています。

グローバルネットワークの一翼

サウジアラビアでの開設は、世界76か国に1,200か所以上の専門サービスステーションと、世界73か所の予備部品倉庫を擁するCATLのグローバルなサービス網を基盤とするものです。CATLは、100%純正部品による予備部品在庫で世界第1位にランクされており、倉庫の総床面積は37万平方メートル超に及びます。これまでにNING SERVICEは、600万台以上の電気自動車を支援し、乗用車、商用車、エネルギー貯蔵分野の顧客に対して、専門的なアフターサービスを提供してきました。

中東地域への長期的なコミットメント

CATLの品質システム・アフターマーケット事業・バッテリーマネジメントシステム部門の社長であるBruce Li氏は、リヤドセンターは同地域に対する戦略的かつ長期的な視点を反映したものであると述べました。

「リヤドにこのセンターを設立するという決定は、単なる商業的な選択ではなく、長期的なコミットメントです」と、Li氏は語っています。「中東初となるNING SERVICEエクスペリエンスセンターとして、同施設は単なるサービス拠点にとどまりません。先進技術、専門的な研修、産業間の連携を結集した新エネルギーアフターマーケットのエコシステムハブであり、多様なステークホルダーやリソースを効果的に結び付けることで、地域全体におけるより深いシナジーと持続的成長を促進します。ここを起点として、CATLは中東全域におけるアフターサービスネットワークの拡充を継続し、サウジアラビアのビジョン2030と緊密に連携するとともに、信頼性の高いエンドツーエンドのサービス体制を通じて、同地域のエネルギー転換を支援していきます。」

中東地域が電動化およびエネルギー貯蔵の導入を加速させる中、CATLが拡充するNING SERVICEの展開は、この変革に不可欠な技術的信頼性と持続的なパートナーシップを提供する体制を整えつつあります。

