Farizon otevírá globální distribuční centrum náhradních dílů s cílem posílit mezinárodní poprodejní podporu

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Farizon New Energy Commercial Vehicle Group

Jul 19, 2026, 15:11 ET

Nové zařízení zlepší dostupnost dílů, efektivitu dodavatelského řetězce a rychlost reakce servisu na mezinárodních trzích společnosti Farizon

CHANG-ČOU, Čína, 19. července 2026 /PRNewswire/ -- Skupina Farizon New Energy Commercial Vehicle Group otevřela své globální distribuční centrum náhradních dílů, čímž rozšiřuje svou mezinárodní poprodejní infrastrukturu a posiluje podporu zákazníků a distribučních partnerů na celém světě. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci mezinárodních obchodních, dodavatelských a provozních týmů společnosti Farizon spolu s vedoucími pracovníky z oddělení logistiky, dodávek a náhradních dílů skupiny Geely Auto Group.

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Nové centrum bude koordinovat zdroje náhradních dílů v rámci mezinárodních operací společnosti Farizon, čímž přispěje ke zlepšení řízení zásob, zkrácení dodacích lhůt a zvýšení spolehlivosti dodávek dílů. Bude také podporovat rychlejší reakce na požadavky místních trhů, jelikož Farizon pokračuje v rozšiřování své přítomnosti na zahraničních trzích s užitkovými vozidly.

V rámci globální strategie „One Geely" centrum rovněž využívá logistické, skladové a dodavatelské kapacity dostupné v rámci širších automobilových aktivit společnosti Geely. Tato spolupráce mezi divizemi osobních a užitkových vozidel má za cíl zlepšit efektivitu využívání zdrojů, provozní standardy a koordinaci v rámci mezinárodní servisní sítě.

Spolehlivá dostupnost náhradních dílů je obzvláště důležitá pro provozovatele užitkových vozidel, u nichž provozuschopnost vozidel přímo ovlivňuje produktivitu podnikání a provozní náklady. Posílením svých globálních kapacit v oblasti distribuce náhradních dílů si společnost Farizon klade za cíl poskytovat zákazníkům konzistentnější podporu po celou dobu životního cyklu vozidla.

„Zahájení provozu globálního distribučního centra náhradních dílů představuje důležitý krok k posílení našich kapacit v oblasti mezinárodní zákaznické podpory," uvedl Cook Xue, generální ředitel společnosti Farizon Auto International. „S rozvojem našeho globálního podnikání pokračujeme v investicích do infrastruktury nezbytné k poskytování spolehlivých, pohotových a místním podmínkám přizpůsobených poprodejních služeb." Farizon plánuje dále rozvíjet svou globální servisní síť v souladu s potřebami zákazníků z řad provozovatelů vozových parků, distributorů a servisních partnerů. Cílem společnosti je zlepšit provozuschopnost vozidel, zkvalitnit zážitek z vlastnictví a poskytovat škálovatelnou poprodejní podporu v souvislosti s rozšiřováním jejích mezinárodních aktivit.

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