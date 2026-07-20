Farizon Resmikan Pusat Distribusi Suku Cadang Global, Perkuat Layanan Purnajual di Pasar Internasional

Fasilitas baru ini akan mengintegrasikan pengelolaan suku cadang di seluruh jaringan internasional Farizon sehingga pengelolaan inventori menjadi lebih efisien, waktu pengiriman lebih singkat, dan pasokan suku cadang semakin andal. Berkat fasilitas ini, Farizon juga kian cepat merespons kebutuhan masing-masing pasar seiring dengan ekspansi di pasar kendaraan niaga global.

Sebagai bagian dari strategi global "One Geely", pusat distribusi ini turut memanfaatkan kapabilitas logistik, pergudangan, dan rantai pasok yang dimiliki ekosistem Geely secara menyeluruh. Sinergi antara bisnis kendaraan penumpang dan kendaraan niaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, memperkuat standar operasional, serta mempererat koordinasi di jaringan layanan internasional.

Bagi operator kendaraan niaga, ketersediaan suku cadang yang andal merupakan faktor penting karena tingkat kesiapan operasional kendaraan berpengaruh langsung terhadap produktivitas usaha dan biaya operasional. Dengan memperkuat kemampuan distribusi suku cadang secara global, Farizon berupaya memastikan pelanggan memperoleh dukungan yang konsisten sepanjang siklus penggunaan kendaraan.

"Peresmian Pusat Distribusi Suku Cadang Global menjadi langkah penting guna memperkuat kemampuan kami dalam memberikan dukungan pelanggan di pasar internasional," ujar CEO Farizon Auto International, Cook Xue. "Sejalan dengan perkembangan bisnis global Farizon, kami akan terus berinvestasi pada infrastruktur yang diperlukan untuk menghadirkan layanan purnajual yang andal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasar." Farizon juga akan terus memperluas jaringan layanan globalnya seiring meningkatnya kebutuhan pelanggan armada kendaraan niaga, distributor, dan mitra layanan. Farizon menargetkan tingkat kesiapan operasional kendaraan yang lebih tinggi, pengalaman kepemilikan yang semakin baik, serta layanan purnajual yang mampu tumbuh selaras dengan ekspansi bisnis internasional Farizon.

SOURCE Farizon New Energy Commercial Vehicle Group